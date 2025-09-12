Pineto: Benvenuto scolastico con un messaggio di pace e speranza

In un gesto simbolico e carico di significato, l’amministrazione comunale di Pineto ha accolto i 1.248 studenti dell’Istituto Comprensivo ‘Giovanni XXIII’ nel nuovo anno scolastico, offrendo loro un dono che va ben oltre il mero oggetto materiale.

Un’iniziativa che, in un mondo segnato da conflitti e disuguaglianze, sottolinea la fragilità del diritto allo studio e l’importanza di coltivare un’educazione improntata alla pace e alla speranza.

La cerimonia di apertura, a cui hanno partecipato il sindaco Alberto Dell’Orletta, l’assessora all’Istruzione Jessica Martella, la vicesindaca Massimina Erasmi e numerosi assessori e consiglieri, ha rappresentato un momento di riflessione collettiva.

Un’occasione per ricordare a studenti, docenti e personale scolastico che la scuola non è un dato acquisito, ma un bene prezioso da tutelare e valorizzare.

Ai bambini della scuola dell’infanzia è stata donata una bandierina, simbolo di gioia e spensieratezza, mentre agli studenti dei gradi successivi è stato regalato un quaderno con una citazione tratta dalla celebre poesia di Gianni Rodari, “Dopo la pioggia”.

Un verso che interroga la necessità della tempesta per la nascita dell’arcobaleno, suggerendo che la pace, come un arcobaleno dopo la guerra, sia una festa desiderata da tutta la terra.

A ogni plesso scolastico è stata inoltre consegnata una bandiera della pace, un vessillo che incarna l’auspicio di un futuro libero da conflitti e violenze.

Il sindaco Dell’Orletta ha sottolineato come l’inizio del nuovo anno scolastico sia un momento cruciale per la comunità, un punto di ripartenza in cui le aule si riempiono di nuovo di voci e sorrisi, e in cui si coltivano sogni e si getano le basi per il futuro.

La scuola, ha affermato, è il cuore pulsante della città, un luogo di incontro, di apprendimento e di crescita personale.

L’assessora Martella ha espresso la sua profonda emozione nel vedere i bambini e i ragazzi tornare a scuola con entusiasmo, evidenziando come la scuola non sia solo un luogo di apprendimento, ma anche un laboratorio di valori, relazioni e futuro.

La donazione della bandiera della pace, ha spiegato, è un messaggio di speranza rivolto alle future generazioni, un invito a costruire un mondo più giusto, pacifico e sostenibile.

L’atto non è stato visto come un semplice gesto formale, ma come un investimento nel capitale umano, un impegno a fornire agli studenti gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro e per diventare cittadini responsabili e consapevoli.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di sensibilizzazione alla cultura della pace, che l’amministrazione comunale intende promuovere attraverso iniziative didattiche e culturali dedicate a studenti e famiglie.