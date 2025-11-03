Pod Days: Ascoltare il Futuro – Convegno sull’Audio Digitale

## “Pod Days: Oltre l’Orecchio – Cartografie del Nuovo Audio”Il convegno “Pod Days.

Nuovi mondi per l’orecchio” si propone come un’esplorazione approfondita del fenomeno podcast, non un semplice svelamento di un “oggetto misterioso”, ma una vera e propria immersione in un ecosistema comunicativo in rapida evoluzione.

L’evento, che si terrà il 5 e 6 novembre presso l’Università degli Studi di Teramo, mira a decostruire le percezioni consolidate, a tracciare nuove mappe interpretative e a stimolare un dibattito critico attorno a un medium che ridefinisce i confini dell’audio.

L’interesse per i podcast è ormai un dato di fatto nel panorama mediatico italiano.

I dati NielsenIQ per Audible Italia confermano una platea di ascoltatori stimata in 18 milioni, un dato che testimonia un’espansione significativa, con incrementi del 5% annuale e un balzo del 75% rispetto all’esplosione italiana del 2018.

Tuttavia, questa rapida ascesa solleva interrogativi complessi: quali sono le dinamiche socioculturali che alimentano questa crescita? Come il podcast si relaziona con la tradizione radiofonica, ereditandone elementi e allo stesso tempo innovandola radicalmente? E, soprattutto, quali implicazioni ha questo nuovo modo di fruire dell’audio per i modelli di produzione, distribuzione e consumo di contenuti?Il convegno, promosso dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione di UniTe e organizzato dal gruppo di ricerca RadioLa e dall’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, affronterà queste domande attraverso una pluralità di prospettive.

L’evento non si limiterà ad analizzare le caratteristiche tecniche e i formati dei podcast, ma si concentrerà sull’impatto che essi hanno sulla società, sull’economia creativa e sulle professioni giornalistiche.

Sarà esaminato il ruolo del podcast come strumento pedagogico e di intrattenimento, con un’attenzione particolare alla sua capacità di costruire comunità e di promuovere nuove forme di partecipazione culturale.

I lavori del convegno, che si svolgeranno nella Sala delle Lauree del Polo Didattico ‘D’Annunzio’, avranno inizio mercoledì 5 novembre alle ore 15:30 e proseguiranno il mattino del 6 novembre alle ore 10.

La partecipazione è valida per l’assegnazione di crediti formativi per i giornalisti.

Un ricco panel di relatori, tra cui Andrea Borgnino (RaiPlaySound), Marta Perrotta (studiosa di radio e podcast), Nicola Ghittoni (Il Post Morning), Antonio Iovane (produttore podcast) e Francesco Graziani (Radio 1), offrirà spunti di riflessione e analisi approfondite.

Il dibattito si arricchirà di esperienze pratiche e di casi studio, per comprendere meglio le sfide e le opportunità che il podcast offre a professionisti, creativi e ascoltatori.

Il convegno beneficia della collaborazione di MacFactory, spin-off dell’Università di Teramo, e di RadioFrequenza, la radio di Ateneo, testimoniando l’impegno dell’istituzione universitaria nel sostenere l’innovazione nel campo della comunicazione e dell’audio digitale.

“Pod Days: Oltre l’Orecchio” si configura quindi come un appuntamento imprescindibile per chiunque sia interessato a comprendere e a partecipare attivamente alla rivoluzione in atto nel mondo dell’audio.