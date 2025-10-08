Pontecorvo rinuncia all’Award: etica, politica e Leonardo al centro del dibattito

La partecipazione del presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo, all’edizione 2025 del prestigioso ‘One Health Award’, un evento scientifico di rilevanza internazionale focalizzato sulla Salute Unica e le sue nuove declinazioni geografiche, è stata oggetto di un acceso dibattito che ha portato alla sua rinuncia.

L’iniziativa, promossa dall’Istituto zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise ‘Caporale’, quest’anno esplora il complesso rapporto tra l’umanità e la diffusione globale delle pandemie, un tema di cruciale importanza nell’era post-COVID.

La decisione di Pontecorvo è maturata in seguito a crescenti pressioni e contestazioni da parte di organizzazioni sociali, che hanno espresso forte disapprovazione nei confronti della sua presenza, legandola alle politiche israeliane e alle accuse di genocidio nei confronti della popolazione palestinese, come documentato nel recente rapporto della Commissione internazionale indipendente delle Nazioni Unite.

La vicenda ha messo a fuoco una delicata questione di responsabilità etica e impegno sociale per figure apicali di aziende operanti nel settore della difesa e della tecnologia.

Il segretario generale della CGIL di Teramo, Pancrazio Cordone, aveva apertamente sollecitato chiarimenti sulla presenza di Pontecorvo, evidenziando il ruolo di Leonardo come fornitore di tecnologie e supporto logistico all’esercito israeliano.

Questa connessione ha innescato un acceso confronto tra la necessità di collaborazione scientifica e la responsabilità di non essere percepiti come complici di azioni che violano i diritti umani e il diritto internazionale.

Nonostante la rinuncia di Pontecorvo, l’Istituto zooprofilattico ha ribadito il valore della collaborazione con la divisione di Leonardo specializzata in piattaforme informatiche basate sull’intelligenza artificiale (IA).

Questa partnership, secondo l’ente, è fondamentale per il monitoraggio e la sorveglianza delle malattie infettive, un impegno essenziale per la tutela della salute globale, soprattutto nelle regioni più vulnerabili.

L’IA, in questo contesto, rappresenta uno strumento potente per l’analisi dei dati, la previsione di focolai epidemici e l’ottimizzazione delle risorse sanitarie.

Parallelamente, gli attivisti di Casa del Popolo hanno confermato la manifestazione prevista per venerdì pomeriggio, nei pressi della sede del ‘One Health Award’.

La protesta si prefigge di denunciare non solo la presenza di Pontecorvo, ma anche quella di Marco Minniti, presidente di Fondazione Med-Or, sollevando interrogativi più ampi sul ruolo delle istituzioni e delle aziende nel contesto geopolitico attuale.

L’episodio ha aperto un dibattito complesso e urgente sulla responsabilità sociale d’impresa, sull’etica nella collaborazione scientifica e sulla necessità di bilanciare l’innovazione tecnologica con il rispetto dei diritti umani e la promozione della pace.

La rinuncia di Pontecorvo rappresenta un segnale, seppur parziale, di sensibilità verso le critiche sollevate, ma il confronto sul ruolo delle aziende e delle figure apicali nel contesto globale resta aperto e richiederà ulteriori riflessioni e azioni concrete.

La questione sollevata dalla protesta di Teramo trascende il singolo evento e interpella l’intera comunità scientifica e imprenditoriale.