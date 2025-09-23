Popoli Terme: Concessione Acque Minerali, Un Patto per il Futuro

Un Patto per il Futuro di Popoli Terme: Concessione delle Acque Minerali e Visione di Sviluppo SostenibileUn accordo strategico per il futuro del territorio si è concretizzato oggi a Pescara, con la firma del contratto di concessione trentennale per le acque minerali di Sant’Angelo a Popoli Terme.

L’assegnazione alla Gran Guizza Spa, frutto di una rigorosa procedura europea ad evidenza pubblica gestita da Areacom, segna un punto di svolta per l’economia locale e per la valorizzazione di un patrimonio naturale di inestimabile valore.

L’accordo, siglato sotto l’egida del Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri e del Consigliere Regionale Nicola Campitelli, delegato alle politiche specifiche, rappresenta ben più di una semplice concessione commerciale.

Si tratta di un investimento a lungo termine, un volano per la creazione di opportunità occupazionali, la tutela delle competenze locali e lo sviluppo di un’economia circolare integrata nel tessuto sociale e ambientale della Val Pescara.

La durata della concessione, estesa per tre decenni, offre una stabilità cruciale sia per l’azienda concessionaria, che potrà pianificare investimenti di ampio respiro, sia per la Regione Abruzzo, garantendo un interlocutore affidabile e responsabile nella gestione di una risorsa strategica.

Questa prospettiva a lungo termine è fondamentale per incentivare l’innovazione, l’adozione di tecnologie all’avanguardia e la ricerca di soluzioni sostenibili per la gestione delle acque.

Un elemento chiave dell’accordo è la definizione di un limite massimo di estrazione, fissato a 50 litri al secondo, corrispondenti a 1.576.800 metri cubi annuali.

Questo tetto, attentamente calibrato, consente alla Regione di esercitare un controllo costante e proattivo sull’attività estrattiva, assicurando la salvaguardia della risorsa idrica e la prevenzione di eventuali impatti negativi sull’ecosistema circostante.

Tale controllo sarà esercitato attraverso monitoraggi periodici, analisi chimico-fisiche e valutazioni ambientali, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi di sostenibilità.

La decisione di affidare la gestione delle acque minerali a un’azienda con una solida esperienza nel settore non è casuale.

Gran Guizza Spa si è distinta per la sua attenzione alla qualità, all’innovazione e alla responsabilità sociale, dimostrando di condividere gli stessi valori di tutela ambientale e sviluppo sostenibile che animano l’amministrazione regionale.

L’impegno a imbottigliare esclusivamente nello stabilimento locale rappresenta un ulteriore tassello di questo progetto di sviluppo integrato, rafforzando il legame tra l’attività produttiva e il territorio, creando occupazione qualificata e valorizzando le competenze delle maestranze locali.

Questo aspetto è cruciale per contrastare lo spopolamento delle aree interne e promuovere un modello di sviluppo economico basato sulla valorizzazione delle risorse locali e sulla creazione di valore aggiunto sul territorio.

L’approccio trasparente e ad evidenza pubblica della procedura di selezione ha garantito un utilizzo responsabile e duraturo di questa risorsa preziosa, bilanciando le esigenze di sviluppo economico con l’imperativo della tutela ambientale.

La concessione si configura quindi come un investimento nel futuro di Popoli Terme e dell’intera Val Pescara, un esempio virtuoso di come la valorizzazione delle risorse naturali possa contribuire alla crescita economica e al benessere sociale, nel rispetto dell’ambiente e delle generazioni future.

Si apre così una nuova era per il territorio, un percorso condiviso di crescita sostenibile e prosperità.