Precariato Giustizia: Anm Abruzzo chiede stabilizzazioni urgenti

La Giunta Distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) di Avezzano, con profonda attenzione e senso di responsabilità istituzionale, esprime la sua piena e convinta solidarietà al personale precario dell’Ufficio per il Processo e ad altri lavoratori in situazioni analoghe presso la Corte d’Appello dell’Aquila.

L’azione di mobilitazione, concretizzatasi in una giornata di sciopero, solleva una questione cruciale e urgente: il diritto alla stabilizzazione di contratti di lavoro in scadenza a giugno 2026.

Si tratta di risorse umane, formate da funzionari specializzati nell’ambito del Processo, tecnici amministrativi e operatori di data entry, assunti nell’ottica di ottimizzare l’implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

La loro posizione attuale, tuttavia, li espone alla precarietà lavorativa, un paradosso che mina la continuità e l’efficienza del sistema giudiziario abruzzese.

Questi professionisti, fin dal loro ingresso nel sistema, hanno apportato un contributo imprescindibile non solo al raggiungimento degli obiettivi specifici del Pnrr, ma anche all’attività ordinaria dei magistrati e delle cancellerie.

La loro opera quotidiana, spesso svolta in condizioni di elevata intensità e complessità, si rivela elemento vitale per la corretta gestione dei procedimenti e per il mantenimento di standard operativi accettabili.

La loro competenza tecnica, unita a un forte impegno professionale, ha contribuito significativamente a migliorare i tempi e la qualità della giustizia erogata.

La Giunta Distrettuale dell’Anm sottolinea come la stabilizzazione di queste risorse non possa essere considerata un mero atto di cortesia, ma una necessità strategica per il futuro del servizio pubblico.

La frammentazione del personale, derivante dalla continua rotazione di figure professionali temporanee, incide negativamente sulla capacità di acquisire esperienza, di sviluppare competenze specialistiche e di trasferire know-how all’interno del sistema.

Un personale stabile, adeguatamente formato e motivato, rappresenta un investimento a lungo termine per l’amministrazione della giustizia.

Inoltre, la situazione attuale rischia di compromettere il morale del personale e di generare un clima di incertezza e insoddisfazione.

La garanzia di una prospettiva lavorativa stabile è un diritto fondamentale e un fattore cruciale per attrarre e trattenere talenti nel settore pubblico.

La Giunta Distrettuale dell’Anm abruzzese, ribadendo il suo sostegno alla mobilitazione, invita le istituzioni competenti a considerare con urgenza la questione, valutando soluzioni che consentano di trasformare i contratti a termine in rapporti di lavoro stabili, riconoscendo così il valore inestimabile del contributo offerto da questi lavoratori e garantendo la continuità del servizio giustizia, un pilastro fondamentale per la tenuta democratica del Paese.

Si tratta, in ultima analisi, di tutelare la dignità del lavoro e la qualità del servizio reso ai cittadini.