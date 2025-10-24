Premio Borsellino all’Aquila: un faro per la legalità

Trentatreesima edizione del Premio Paolo Borsellino, un faro di speranza e riconoscimento che illumina il cammino di coloro che, instancabilmente, si oppongono alle radici profonde e ramificate della mafia.

Quest’anno, l’evento ha trovato la sua casa all’Aquila, in un’aula magna della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, un luogo simbolico che incarna la dedizione allo Stato e alla sua salvaguardia.

Il procuratore capo di Bologna, Paolo Guido, ha efficacemente sintetizzato l’essenza del premio: celebrare chi, negli ultimi tre decenni, ha osato sfidare il potere criminale, ottenendo risultati tangibili, seppur in un contesto di continua e complessa evoluzione.

Non un mero riconoscimento, ma un passaggio di testimone, un impegno a portare avanti la fiaccola della legalità, come ha sottolineato, commosso, Manfredi Borsellino, figlio del giudice assassinato.

La presenza della presidente della Commissione antimafia, Chiara Colosimo, ha confermato l’importanza dell’iniziativa a livello istituzionale e la sua capacità di generare consapevolezza e azione.

La cerimonia ha visto protagonisti uomini e donne che, con coraggio e determinazione, hanno intrapreso strade difficili, affrontando rischi e ostacoli.

I premiati rappresentano una pluralità di figure: magistrati come Andrea De Gennaro e Vittorio Rizzi, giornalisti come Attilio Bolzoni e Gaia Tortora, intellettuali come Lamberto Giannini, operatori economici come Nicola Mattoscio, attivisti civili come AddioPizzo e Nicolò Mannino, figure spirituali come don Luigi Epicoco, che ha lanciato un appello a non cedere mai alla rassegnazione, e professionisti impegnati nel sociale come Fabio Ciciliano, capo della Protezione Civile.

Il premio “Memoria” è stato dedicato a Bruno D’Alfonso, testimone silenzioso del sacrificio del padre, appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso, vittima delle Brigate Rosse, un monito a non dimenticare il costo umano della lotta alla criminalità organizzata.

Ogni singolo riconoscimento è un tassello in un mosaico più ampio, che mira a ispirare le nuove generazioni, offrendo modelli positivi di dedizione e altruismo.

Renato Cortese, presidente del premio, ha espresso un auspicio chiaro: fornire ai giovani esempi concreti di coraggio e responsabilità, perché comprendano che la lotta alla mafia non è una battaglia esclusiva di magistrati e forze dell’ordine, ma un dovere civico che coinvolge l’intera società.

Il premio Paolo Borsellino è quindi un invito a perseverare, a non abbassare mai la guardia, e a costruire un futuro in cui la legalità sia non un’eccezione, ma la norma fondante della convivenza civile.

Un futuro in cui l’eredità di Paolo Borsellino continui a illuminare il cammino verso la giustizia.