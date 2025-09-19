Processo, Verità Nascoste: Un Documentario Illumina il Caso

Un nuovo atto di resilienza e di contestazione si è manifestato di fronte al tribunale dell’Aquila, un presidio spontaneo che si protrae in parallelo con le complesse vicende giudiziarie che vedono coinvolti Anan Yaeesh, Ali Irar e Mansour Doghmosh, accusati di associazione con finalità terroristiche internazionale.

L’udienza di oggi, inizialmente prevista per l’inizio del dibattimento, si è conclusa con un rinvio a causa di un’inattesa e significativa interruzione procedurale: il trasferimento d’ufficio del giudice popolare a Civitavecchia, unitamente alla conseguente assenza di una sostituzione provvisoria, ha determinato la sospensione dei lavori della Corte d’Assise, posticipando la discussione al 24 settembre.

L’avvocato Flavio Rossi Albertini, capo del team difensivo, ha stigmatizzato l’evento come una vera e propria anomalia all’interno del panorama giudiziario.

Ripercorrendo decenni di esperienza in Corte d’Assise, ha sottolineato l’unicità di una situazione che vede un processo paralizzato per una mera questione di nomina giudiziaria.

Questa impasse, in particolare, assume connotati di gravità considerando la condizione detentiva di Yaeesh, e la necessità imprescindibile di garantire la ragionevole durata del processo, un principio cardine sancito dall’articolo 111 della Costituzione, volto a tutelare il diritto alla difesa e a prevenire l’esercizio arbitrario del potere giudiziario.

La prossima udienza si concentrerà su un’indagine tecnica cruciale: sarà verificata la coerenza temporale tra i dati estratti dal cellulare di Yaeesh e le informazioni contenute nella traduzione dall’arabo di documenti incriminatori.

Questa verifica, apparentemente tecnica, cela un’importanza strategica: potrebbe mettere in discussione l’attendibilità delle prove presentate dall’accusa, svelando possibili incongruenze o interpretazioni distorte.

Parallelamente all’evoluzione del processo, si preannuncia un importante momento di approfondimento e sensibilizzazione: la proiezione del documentario “Colpevoli di Palestina”.

Questa iniziativa, promossa da gruppi di attivisti e sostenitori dei diritti umani, offre una prospettiva alternativa e complementare alle informazioni veicolate dal processo stesso.

Il documentario promette di dare voce alle testimonianze escluse dal dibattimento, inclusa quella di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei Territori palestinesi occupati, offrendo un quadro più completo e sfumato della vicenda.

L’appuntamento è fissato per le ore 21:30 presso CaseMatte, nell’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio, un luogo simbolo di marginalità e di lotta per la giustizia, ad ulteriore sottolineare la natura stessa di una vicenda che coinvolge persone ritenute colpevoli di atti mai compiuti in piena violazione dei principi fondamentali del diritto.

L’evento si configura come un atto di resistenza intellettuale e un tentativo di illuminare gli angoli oscuri di un processo giudiziario avvolto in un contesto politico e mediatico complesso e controverso.