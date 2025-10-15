Progress 2025: Futuro del Lavoro Abruzzese tra Formazione e Innovazione

Progress 2025: Un’Infrastruttura per il Futuro del Lavoro AbruzzeseLa Fiera di Lanciano si appresta ad ospitare, dal 23 al 25 ottobre, l’attesissima quarta edizione di “Progress 2025”, un evento di rilevanza strategica che interseca i pilastri dello sviluppo sociale, della formazione professionale e dell’inserimento lavorativo.

L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Abruzzo e promossa da Lancianofiera, si configura come un ecosistema dinamico volto a rispondere alle sfide complesse che caratterizzano il mercato del lavoro contemporaneo.

“Progress” ambisce a divenire un punto di convergenza cruciale per la nuova generazione di studenti, proiettati verso l’ingresso nel mondo del lavoro o desiderosi di ampliare e approfondire le proprie competenze.

L’assessore al Lavoro e alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca, ha sottolineato come l’evento rappresenti un tassello fondamentale in un’ottica di sinergia tra scuola, istituzioni formative di ogni ordine e grado – dagli ITS alle Università – e il tessuto imprenditoriale locale.

La sfida è chiara: il divario tra l’offerta formativa e le reali esigenze delle imprese si è ampliato in modo preoccupante.

I dati recenti rivelano che due aziende su tre in Italia lamentano difficoltà nel reperire personale con le competenze adeguate per sostenere la crescita e la competitività.

Questo deficit non è un mero problema aziendale, ma un freno alla crescita complessiva del Paese, con un impatto negativo stimato in due punti percentuali sul Prodotto Interno Lordo.

Progress 2025 si propone come un catalizzatore per la creazione di un sistema di formazione più efficace e mirato, in grado di rispondere concretamente a questa carenza.

L’evento non si limita ad essere un congresso di idee, ma si concretizza in un’opportunità di dialogo e collaborazione tra i diversi attori coinvolti.

L’inaugurazione, prevista per giovedì 23 ottobre, vedrà la partecipazione di personalità di spicco come il Sottosegretario con delega al Lavoro, Paola Frassinetti, la Vice Presidente della Regione Piemonte, Elena Chiorini, e il Ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.

Questi incontri offriranno un’occasione unica per discutere le strategie e le iniziative volte a migliorare l’allineamento tra domanda e offerta di lavoro.

La presidente di Lancianofiera, Ombretta Mercurio, ha enfatizzato come “Progress” incarni la vocazione dell’Abruzzo a investire nel capitale umano, promuovendo l’innovazione e fornendo ai giovani gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro.

L’evento si configura come un investimento strategico per la crescita economica e sociale della regione, contribuendo a costruire un Abruzzo più competitivo, inclusivo e prospero.

Progress 2025 non è solo una fiera, ma un vero e proprio laboratorio per il futuro del lavoro.