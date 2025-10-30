Protesta al Conad: Ultima Generazione denuncia precarietà e povertà.

Un’azione di disobbedienza civile, compiuta da tre esponenti del movimento “Ultima Generazione”, ha interrotto l’ordinaria attività di un supermercato Conad in città, sollevando un campanello d’allarme sulle condizioni di lavoro e il tenore di vita in Italia.

L’azione, caratterizzata da una performance simbolica sui nastri trasportatori, è una denuncia diretta del sistema economico e sociale che, a loro avviso, genera disuguaglianze e precarietà diffusa.

La protesta non si limita a un mero gesto eclatante, ma si radica in una lettura critica del panorama economico nazionale.

I manifestanti mettono in luce la dicotomia tra l’impennata dei prezzi al consumo e la stagnazione salariale, un paradosso che erode il potere d’acquisto delle famiglie italiane e contribuisce all’aumento della povertà.

I dati, citati dal Rapporto Eurispes 2024, dipingono un quadro allarmante: oltre la metà delle famiglie italiane si trova in difficoltà per far quadrare i conti, mentre le statistiche Istat testimoniano la presenza di milioni di persone in condizioni di povertà assoluta.

Questa realtà, sostengono, è alimentata anche dalle pratiche lavorative adottate nel settore della grande distribuzione, un settore cruciale per l’economia nazionale.

Al centro della contestazione vi è il modello di lavoro tipico del settore, basato sull’utilizzo massiccio di contratti a chiamata, tirocini e forme contrattuali flessibili, che i manifestanti definiscono “sistematici” e percepiscono come una forma di sfruttamento, privando i lavoratori di tutele essenziali e di una retribuzione dignitosa.

Questa precarizzazione del lavoro, secondo gli attivisti, non è un’anomalia, ma una conseguenza diretta della logica di massimizzazione del profitto a discapito del benessere dei lavoratori e della coesione sociale.

L’azione di “Ultima Generazione” si configura, pertanto, come un invito alla riflessione e all’azione.

Oltre alla denuncia delle condizioni di lavoro, la protesta promuove un cambiamento radicale nei modelli di consumo e di approvvigionamento.

Gli attivisti sollecitano un boicottaggio delle grandi catene distributive a favore di alternative più sostenibili e solidali, come i produttori locali, i mercati contadini e i gruppi di acquisto solidali, promuovendo un’economia più equa e attenta al territorio e alle persone.

L’obiettivo è stimolare una transizione verso un sistema economico che metta al centro non solo l’efficienza e il profitto, ma anche la giustizia sociale, la dignità del lavoro e la tutela dell’ambiente.

La mancanza di interventi da parte delle forze dell’ordine suggerisce una tolleranza verso l’azione di protesta, o forse un riconoscimento della sua rilevanza sociale.

L’azione si pone come un monito per le istituzioni e le aziende, invitandole ad affrontare con urgenza le problematiche del lavoro e della povertà in Italia.