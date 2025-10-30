cityfood
sabato 1 Novembre 2025
L’Aquila Cronaca

Protesta al Conad: Ultima Generazione denuncia precarietà e povertà.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Un’azione di disobbedienza civile, compiuta da tre esponenti del movimento “Ultima Generazione”, ha interrotto l’ordinaria attività di un supermercato Conad in città, sollevando un campanello d’allarme sulle condizioni di lavoro e il tenore di vita in Italia.

L’azione, caratterizzata da una performance simbolica sui nastri trasportatori, è una denuncia diretta del sistema economico e sociale che, a loro avviso, genera disuguaglianze e precarietà diffusa.
La protesta non si limita a un mero gesto eclatante, ma si radica in una lettura critica del panorama economico nazionale.

I manifestanti mettono in luce la dicotomia tra l’impennata dei prezzi al consumo e la stagnazione salariale, un paradosso che erode il potere d’acquisto delle famiglie italiane e contribuisce all’aumento della povertà.
I dati, citati dal Rapporto Eurispes 2024, dipingono un quadro allarmante: oltre la metà delle famiglie italiane si trova in difficoltà per far quadrare i conti, mentre le statistiche Istat testimoniano la presenza di milioni di persone in condizioni di povertà assoluta.
Questa realtà, sostengono, è alimentata anche dalle pratiche lavorative adottate nel settore della grande distribuzione, un settore cruciale per l’economia nazionale.

Al centro della contestazione vi è il modello di lavoro tipico del settore, basato sull’utilizzo massiccio di contratti a chiamata, tirocini e forme contrattuali flessibili, che i manifestanti definiscono “sistematici” e percepiscono come una forma di sfruttamento, privando i lavoratori di tutele essenziali e di una retribuzione dignitosa.

Questa precarizzazione del lavoro, secondo gli attivisti, non è un’anomalia, ma una conseguenza diretta della logica di massimizzazione del profitto a discapito del benessere dei lavoratori e della coesione sociale.
L’azione di “Ultima Generazione” si configura, pertanto, come un invito alla riflessione e all’azione.

Oltre alla denuncia delle condizioni di lavoro, la protesta promuove un cambiamento radicale nei modelli di consumo e di approvvigionamento.
Gli attivisti sollecitano un boicottaggio delle grandi catene distributive a favore di alternative più sostenibili e solidali, come i produttori locali, i mercati contadini e i gruppi di acquisto solidali, promuovendo un’economia più equa e attenta al territorio e alle persone.

L’obiettivo è stimolare una transizione verso un sistema economico che metta al centro non solo l’efficienza e il profitto, ma anche la giustizia sociale, la dignità del lavoro e la tutela dell’ambiente.
La mancanza di interventi da parte delle forze dell’ordine suggerisce una tolleranza verso l’azione di protesta, o forse un riconoscimento della sua rilevanza sociale.
L’azione si pone come un monito per le istituzioni e le aziende, invitandole ad affrontare con urgenza le problematiche del lavoro e della povertà in Italia.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015

