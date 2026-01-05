Razzia spettacolare sull’A14: assalto a portavalori

Alle prime luci dell’alba, una razzia audace e spettacolare ha scosso la tranquillità dell’autostrada A14, nel tratto abruzzese compreso tra Pescara e Ortona.

Intorno alle ore 6:30, un portavalori, incarico cruciale per il trasporto di ingenti somme di denaro, è stato vittima di un attacco premeditato e violentemente eseguito da un gruppo di criminali, ancora in corso di identificazione.

L’azione, che ha richiamato immediatamente un massiccio dispiegamento delle forze dell’ordine, ha visto l’intervento congiunto del Comando Provinciale della Polizia di Pescara, con le sue specializzate unità di contrasto, dei Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti per domare le fiamme, e del personale del 118, pronto a fornire assistenza medica in caso di necessità.

La scena che si è presentata agli occhi dei primi soccorritori è stata di forte impatto: la carreggiata disseminata di oggetti volti a ostacolare e a creare scompiglio.

Chiodi a spillo, strategicamente posizionati per danneggiare i pneumatici dei veicoli in transito, fumogeni che hanno avvolto l’area in una densa coltre di fumo, rendendo difficoltosa la visibilità, e due autovetture, presumibilmente utilizzate dai malviventi, ridotte a rottami incandescenti, testimonianza della furia distruttiva dell’attacco.

L’ipotesi più accreditata, al momento, suggerisce un’operazione meticolosamente pianificata, volta a neutralizzare il portavalori e a sottrarre il prezioso carico.

Tuttavia, l’impiego di armi da fuoco non è stato confermato con certezza, sebbene non possa essere escluso al fine delle indagini in corso.

L’assenza di comunicazioni immediate da parte dei responsabili complica ulteriormente il quadro e rende ancora più difficile la ricostruzione precisa della dinamica.

Le autorità competenti hanno immediatamente avviato una vasta operazione di ricerca e rastrellamento, coinvolgendo unità cinofile e aeree, per rintracciare i responsabili e recuperare il bottino, l’ammontare del quale è attualmente oggetto di valutazione.

L’evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei trasporti di denaro e sulla vulnerabilità delle infrastrutture autostradali, alimentando un clima di allerta e di preoccupazione nella regione.

L’indagine, affidata alla Procura della Repubblica, si concentrerà sull’analisi delle telecamere di sorveglianza presenti lungo la tratta autostradale e sulla raccolta di testimonianze per fare luce sull’identità dei criminali e ricostruire le motivazioni alla base di questo audace e pericoloso raid.

La gravità dell’evento richiede una revisione urgente dei protocolli di sicurezza e un potenziamento dei controlli lungo le principali arterie stradali.