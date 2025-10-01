Regione in periferia: la svolta per Pescara e il quartiere Clerico.

La recente demolizione dei palazzi Clerico a Pescara ha riacceso un dibattito cruciale per il futuro urbanistico e sociale della città.

Il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, Piero Giampietro, propone un’audace inversione di rotta rispetto ai piani attuali: il trasferimento della sede della Regione Abruzzo nell’area appena liberata.

Questa proposta, presentata come una sfida e una provocazione, mira a riscrivere il destino di un quartiere storicamente afflitto da degrado e marginalità.

La collocazione della sede regionale, attualmente prevista in una posizione centrale, solleva interrogativi sulla sua reale capacità di contribuire all’inclusione e alla rivitalizzazione di aree periferiche.

Trasferirla nell’area dei palazzi Clerico rappresenterebbe un atto di rigenerazione urbana dal potenziale trasformativo.

L’immensa presenza di uffici pubblici aperti al pubblico, generando un flusso costante di persone e attività, potrebbe innescare un processo virtuoso di risanamento sociale, contrastando fenomeni di degrado e microcriminalità che da tempo affliggono il quartiere.

L’idea non nasce dal vuoto.

I residenti, supportati dal parroco locale, hanno espresso un forte desiderio di vedere l’area riqualificata e dotata di servizi essenziali.

La concomitanza di risorse finanziarie disponibili, un progetto preliminare in fase di definizione e una superficie equivalente a quella occupata dalla sede centrale, alimenta l’ottimismo e rende la proposta concretamente realizzabile.

Giampietro sottolinea l’importanza di non limitarsi alla mera demolizione, ma di perseguire attivamente la ricostruzione di un tessuto sociale e urbano più solido.

L’intervento, concepito come un “grande cantiere”, potrebbe fungere da catalizzatore per ulteriori investimenti e iniziative di sviluppo locale, stimolando la creazione di nuove opportunità di lavoro e di crescita per i residenti.

Il capogruppo Pd ringrazia i dirigenti comunali Giuliano Rossi e Antonio D’Alessandro per il coraggio dimostrato nell’attuare la demolizione, evidenziando come l’azione sia stata dettata da motivazioni pratiche e non da calcoli politici.

Questa trasparenza, in un contesto spesso caratterizzato da logiche di potere, rafforza la credibilità dell’iniziativa e invita a una riflessione più ampia sul ruolo della politica e della pubblica amministrazione nel perseguimento del bene comune.

L’auspicio è che questa proposta possa inaugurare un nuovo approccio alla pianificazione urbana, orientato alla valorizzazione delle periferie e alla promozione di una maggiore equità sociale.