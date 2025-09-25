Resilienza all’abisso: la forza di Stefania dopo il lutto

La resilienza umana si confronta con l’abisso: Stefania Lepidi, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e aborigena dell’Aquila, si trova a navigare un mare di dolore e recupero dopo aver subito un evento traumatico di portata inimmaginabile.

Coinvolta, con il figlio Francesco, nel tragico incidente che ha colpito la funicolare di Lisbona, dove hanno perso la vita 21 persone, Lepidi è un esempio tangibile della fragilità dell’esistenza e, al contempo, della sua straordinaria capacità di rialzarsi.

Il destino, con una crudezza quasi inaudita, ha voluto che la donna, già segnata dal terremoto che ha devastato l’Aquila nel 2009, si trovasse a dover elaborare un nuovo, lacerante lutto collettivo.

La frattura scomposta al radio, conseguente all’incidente, ha richiesto un intervento chirurgico, compiuto all’ospedale dell’Aquila, con l’impianto di una placca in titanio.

Ma il dolore fisico si intreccia indissolubilmente con una ferita emotiva profondissima, una scossa sismica interiore che la immobilizza più di quanto la frattura avesse fatto.

La paura, viscerale e paralizzante, si è manifestata in modo inaspettato durante la preparazione all’intervento.

L’immagine, vivida e terrificante, di una nuova sospensione, questa volta artificiale, ha scatenato una reazione di panico.

La necessità di ricorrere alle scale, evitando l’ascensore, è un simbolo potente della lotta interiore, del bisogno impellente di rifiutare un nuovo, ineluttabile senso di precarietà.

Il figlio Francesco, fortunatamente illeso, ha assistito impotente all’orrore, vivendo ore di angoscia mentre la madre giaceva immobilizzata tra le macerie, sotto lo sguardo attonito di una folla in stato di shock.

La scena, impressa a fuoco nella memoria, descrive un paesaggio di devastazione: feriti gravi, lamiere contorte, corpi estratti dalle grinfie del disastro.

Un’esperienza che ha inciso profondamente nell’anima di entrambi, lasciando una cicatrice indelebile.

La ricerca di una nuova normalità si traduce, al momento, in un temporaneo ritiro dalla vita professionale.

La rinuncia a impegni importanti, come la Notte Europea dei Ricercatori e un convegno in Svezia, testimonia la priorità assoluta del recupero emotivo.

Tuttavia, il figlio Francesco, portando avanti i propri progetti e impegni, offre un faro di speranza e un esempio di come la produttività possa contribuire a lenire il dolore.

Il traguardo del master universitario del figlio, previsto a Roma, rappresenta un momento di gioia e un’iniezione di forza, un’ancora di salvezza in un mare di incertezza.

È la celebrazione di un futuro che, nonostante tutto, continua a farsi strada.

Stefania Lepidi è consapevole che il percorso di guarigione sarà lungo e complesso, e che richiederà un sostegno professionale mirato.

Ma la sua storia è anche un inno alla resilienza, alla capacità dell’essere umano di trovare la forza per rialzarsi anche dopo aver toccato il fondo, portando con sé la memoria di chi non c’è più e guardando, con speranza, al futuro.