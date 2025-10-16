Revoca concessione balneare a Pescara: indagine e degrado svelati.

Un’operazione della Guardia di Finanza ha portato alla revoca della concessione demaniale di un rinomato stabilimento balneare sul lungomare di Pescara, svelando una situazione di gestione anomala e con implicazioni che vanno ben oltre la semplice irregolarità amministrativa.

L’indagine, condotta con l’ausilio di mezzi aerei e navali, ha messo in luce come la società, formalmente titolare della concessione, operasse di fatto come una “società di comodo”, priva di attività economica rilevante, senza dipendenti e con un bilancio costantemente in perdita.

Questa situazione, protrattasi nel tempo, ha generato un progressivo degrado del bene demaniale, che versa oggi in condizioni di evidente abbandono e rappresenta un potenziale rischio per la sicurezza pubblica.

Il caso solleva interrogativi cruciali sulla trasparenza e l’effettivo controllo delle concessioni demaniali, evidenziando come strutture apparentemente consolidate possano celare pratiche gestionali opache e contrarie all’interesse pubblico.

L’intervento della Guardia di Finanza non è un episodio isolato, ma si inquadra in un’attività di controllo più ampia volta a verificare la legittimità delle concessioni demaniali e a contrastare fenomeni di speculazione e gestione impropria del patrimonio pubblico.

Il Comune di Pescara, sollecitato dalla segnalazione delle Fiamme Gialle, ha immediatamente avviato un procedimento amministrativo finalizzato alla decadenza della concessione, notificando al concessionario l’obbligo inderogabile di ripristino dello stato originario dell’area, estesa per 1.063 metri quadrati.

La verifica congiunta, orchestrata dalla Guardia di Finanza e supportata dalla competenza tecnica del Comune, dell’Agenzia del Demanio e della Capitaneria di Porto, ha permesso di ricostruire la reale situazione fittizia di attività societaria.

Questo approccio multidisciplinare sottolinea l’importanza della collaborazione istituzionale per contrastare pratiche irregolari e tutelare il bene comune.

L’azione intrapresa mira a restituire al territorio un’area balneare funzionale, sicura e gestita in modo efficiente, nel rispetto delle normative vigenti e a garanzia dell’interesse collettivo.

Il caso di Pescara è un monito e un’opportunità per ripensare i criteri di assegnazione e controllo delle concessioni demaniali, orientandoli verso una gestione più responsabile e trasparente.