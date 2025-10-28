cityfood
mercoledì 29 Ottobre 2025
L’Aquila Cronaca

Riapre a L’Aquila il San Francesco d’Assisi: una svolta per la giustizia minorile.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Dopo sedici anni di silenzio, il complesso penitenziario per minori “San Francesco d’Assisi”, situato all’Aquila, riapre le sue porte, segnando una significativa svolta nel panorama della giustizia minorile abruzzese e nazionale.

La riattivazione, frutto di un complesso e concertato sforzo istituzionale, non è semplicemente il ritorno all’operatività di una struttura, ma l’affermazione di un modello di intervento riabilitativo avanzato, mirato a coniugare sicurezza, educazione e reinserimento sociale.
L’inaugurazione, a cui hanno presieduto rappresentanti del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, guidato da Antonio Sangermano, e del Centro Giustizia Minorile di Roma, diretto da Antonio Pappalardo, testimonia l’impegno a superare l’approccio custodialistico tradizionale, orientandosi verso un’offerta formativa e rieducativa personalizzata.
I primi ospiti, provenienti da Roma e dall’istituto di Nisida, Napoli, rappresentano un primo tassello di questa nuova visione.

La profonda ristrutturazione e l’adeguamento alle moderne normative, supervisionati dal Provveditorato alle Opere Pubbliche dell’Aquila, guidato da Vittorio Rapisarda Federico, hanno trasformato la struttura in un ambiente accogliente e funzionale, pensato per favorire lo sviluppo armonioso dei giovani ospiti.

Oltre all’impegno nella custodia, l’istituto si propone come polo di eccellenza per attività didattiche, laboratori professionalizzanti, iniziative sportive e progetti di sensibilizzazione sociale, integrando la collaborazione del Cpia L’Aquila per un approccio multidisciplinare.

La nomina di Maria Taraschi a direttrice e l’affidamento del comando della Polizia Penitenziaria alla commissaria Iole Mattei, sottolineano l’importanza attribuita alla leadership e alla professionalità nel contesto penitenziario.

La struttura, progettata per accogliere fino a ventotto ragazzi, è supportata da un team dedicato di Polizia Penitenziaria, personale amministrativo ed educatori, tutti impegnati a creare un ambiente sicuro e stimolante.
Nonostante l’entusiasmo per la riapertura, le organizzazioni sindacali esprimono legittime preoccupazioni relative alla carenza di personale, un aspetto cruciale per garantire un’efficace implementazione dei programmi riabilitativi e per fornire un adeguato supporto ai giovani ospiti.

La sfida ora è quella di superare questo ostacolo, investendo in risorse umane qualificate e in formazione continua, per assicurare che l’istituto “San Francesco d’Assisi” possa pienamente realizzare il suo ambizioso ruolo di centro di riferimento per la giustizia minorile, promuovendo un futuro di speranza e di integrazione per i ragazzi che vi confluiscono.

La sua rinascita rappresenta un’opportunità per ripensare a fondo il sistema di giustizia minorile, ponendo al centro il benessere e la crescita dei giovani, in una prospettiva di reale cambiamento sociale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

