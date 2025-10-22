Rientro in Italia del Prof. D’Angelo: Sollevazione per l’Università dell’Aquila

Con profonda soddisfazione e sollievo, l’Università degli Studi dell’Aquila comunica l’imminente rientro in Italia del professor Michele D’Angelo, figura di spicco nel panorama accademico nazionale e apprezzato membro della nostra comunità.

L’annuncio, formulato dal rettore Fabio Graziosi, sancisce la conclusione di un complesso iter volto alla liberazione del docente, attualmente trattenuto in Albania, e segna un momento di speranza per l’intera università e per la famiglia del professore.

La vicenda, fin dalle sue origini, ha rappresentato per l’ateneo una priorità assoluta.

Sin dai giorni immediatamente successivi agli eventi che hanno coinvolto il professor D’Angelo, l’università ha attivato un supporto continuo alla moglie e ai familiari, mantenendo una vigilanza costante e discreta sull’evoluzione della situazione, nel rispetto delle dinamiche diplomatiche e legali in corso.

Questo impegno non è stato fine a se stesso; ha mirato a tutelare non solo i diritti del professore, ma anche l’immagine e la reputazione dell’istituzione universitaria, profondamente legata al suo valore accademico e alla sua integrità morale.

Il rettore Graziosi ha sottolineato con particolare riconoscenza il ruolo cruciale svolto dal professor Edoardo Alesse, la cui scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella comunità accademica, e dalla professoressa Anna Maria Cimini, direttrice del dipartimento di appartenenza del professore D’Angelo.

Il loro lavoro sinergico, svolto in stretta collaborazione con le autorità competenti – il Ministero degli Esteri e l’amministrazione comunale dell’Aquila – ha costituito un pilastro fondamentale per il successo di questa complessa operazione.

La loro azione testimonia l’importanza della cooperazione istituzionale e della sensibilità umana in situazioni delicate e di forte impatto emotivo.

L’imminente rientro del professore D’Angelo in Italia apre una nuova fase, caratterizzata dalla speranza di un rapido chiarimento della sua posizione e dalla possibilità per lui di ristabilire i legami affettivi interrotti.

L’università si fa carico di offrire il supporto necessario per consentirgli di affrontare le sfide legali che lo attendono e di poter, auspicabilmente, riprendere la sua attività di ricerca e didattica, arricchendo nuovamente il nostro ateneo con la sua competenza e la sua passione.

Si confida, inoltre, che il processo giudiziario possa portare a una piena riabilitazione del professore, restituendogli la serenità e la possibilità di contribuire al progresso della conoscenza e alla formazione delle future generazioni.

La vicenda, pur nella sua drammaticità, rappresenta un monito sull’importanza di salvaguardare i diritti fondamentali e di promuovere un approccio improntato alla giustizia e alla compassione.