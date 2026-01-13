cityfood
mercoledì 14 Gennaio 2026
L’Aquila Cronaca

Riesumazione Andrea Costantini: Autopsia alla ricerca della verità

Domani mattina, alle prime luci dell’alba, il silenzio del cimitero di Penne (Pescara) sarà interrotto dalla riesumazione del corpo di Andrea Costantini, la cui scomparsa, avvenuta a settembre all’interno di una cella frigorifera del supermercato di Termoli, ha generato un’ombra di mistero e alimentato un acceso dibattito.
La salma, dopo essere stata estratta dalla terra, sarà immediatamente trasportata all’ospedale di Pescara, dove, alle ore 10, un’équipe di esperti forensi si appresta a compiere un’autopsia approfondita.

La decisione di disporre questo esame cruciale risale a dicembre, quando la giudice per le indagini preliminari di Larino (Campobasso), Rosaria Vecchi, ha incaricato il medico legale Cristian D’Ovidio, stimato professionista e docente universitario presso l’Università di Chieti, affinché ne accerti le cause.

Al perito è stata concessa una finestra temporale di novanta giorni per completare l’analisi, un termine che testimonia la complessità e la delicatezza del compito.

L’obiettivo primario dell’autopsia è la ricostruzione accurata della dinamica del decesso, con particolare attenzione alla distinzione tra un tragico suicidio e un possibile omicidio.
Si cercherà di escludere o confermare ipotesi, raccogliendo elementi concreti e oggettivi che possano illuminare la verità.

Parallelamente all’esame anatomico, è stato ordinato un’analisi del DNA, una procedura standard in casi di morte sospetta, finalizzata a ottenere ulteriori informazioni utili all’indagine.

La richiesta di un’autopsia, inizialmente sollevata dai genitori di Costantini, residenti a Penne e rappresentati dal loro avvocato Piero Lorusso, riflette un profondo disagio e un’insoddisfazione nei confronti della versione preliminare che ipotizzava un suicidio.

Attraverso una denuncia formale, i familiari hanno espresso forti dubbi sulla veridicità di tale ipotesi, sollecitando un’indagine più ampia e approfondita, che non escluda la possibilità di un intervento esterno e che consideri anche l’ipotesi di un reato di omicidio.

L’esame autoptico, pertanto, si configura come un passaggio fondamentale per rispondere alle legittime domande dei genitori e per cercare la verità, nel rispetto della memoria di Andrea Costantini e nella ricerca della giustizia.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076

