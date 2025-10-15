Rifiorire in Famiglia: Supporto alla Genitorialità a Chieti Scalo

A Chieti Scalo si avvia “Rifiorire in Famiglia: Percorsi di Supporto alla Genitorialità”, un’iniziativa innovativa promossa dal Centro di Ascolto e Servizi Assistenziali (Casa) ETS, pensata per genitori con figli in età compresa tra la nascita e l’adolescenza (0-17 anni).

Il progetto, in programma da ottobre 2025 a marzo 2026 presso la sede di via Pasquale Borrelli 2, in una zona facilmente accessibile nel quartiere San Martino, si articola in un ciclo di incontri guidati da un team di professioniste qualificate: la psicologa Giorgia Blasioletti, che ne supervisiona la rigorosità scientifica, e la psicoterapeuta Ebe Nardone, esperta in dinamiche familiari e sviluppo infantile.

L’approccio pedagogico scelto si focalizza sulla creazione di un ambiente di supporto reciproco e apprendimento condiviso.

Gli incontri, a numero chiuso per garantire un’esperienza più intima e partecipativa (massimo 12 partecipanti), offriranno un’occasione preziosa per esplorare le sfide e le gioie della genitorialità contemporanea, attraverso l’ascolto attivo, la condivisione di esperienze e l’acquisizione di strumenti pratici.

Il percorso non si limita alla mera discussione teorica.

Saranno proposti moduli specifici dedicati alla comunicazione efficace all’interno del nucleo familiare, alla regolazione emotiva sia per i genitori che per i figli, alla gestione dei conflitti e alla promozione di un clima di fiducia e rispetto.

Verranno inoltre approfonditi temi cruciali come l’importanza del gioco nello sviluppo infantile, la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e la costruzione di un’identità personale solida e resiliente.

“L’obiettivo primario,” spiega la dottoressa Blasioletti, “è fornire ai genitori gli strumenti necessari per affrontare le complessità della crescita dei figli, favorendo una genitorialità consapevole, serena e basata sull’empatia e sulla comprensione dei bisogni individuali.

Vogliamo sostenere i genitori nel loro ruolo educativo, aiutandoli a costruire relazioni significative e durature con i propri figli.

”Per agevolare la partecipazione, il programma prevede attività pratiche, laboratori esperienziali e momenti di “circle time”, che promuovono l’espressione di sé e l’ascolto attivo.

Un servizio di babysitting qualificato sarà disponibile per i partecipanti, per consentire una maggiore flessibilità e accessibilità.

Le iscrizioni sono aperte e altamente raccomandate, data la disponibilità limitata dei posti.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il numero WhatsApp 380/6978066.

Si invita a cogliere questa opportunità per investire nel proprio benessere familiare e rafforzare le basi per un futuro più sereno e armonioso.