Rifiuti in Abruzzo: Tensioni Sindacali e Rischio Sciopero Regionale

La gestione dei rifiuti in Abruzzo è al centro di una crescente tensione sindacale, con le organizzazioni Fp Cgil, Uil Trasporti, Fiadel e Ugl Psa che hanno indetto uno stato di agitazione regionale, un atto senza precedenti nella regione.

La disputa verte sulle Linee Guida del Piano d’Ambito e sulla necessità di garantire un modello di gestione che privilegi il ruolo del settore pubblico e l’occupazione stabile, allontanandosi da soluzioni che favoriscono l’ingresso di capitali privati.

Il fulcro della contestazione riguarda l’eliminazione di una specifica linea guida contenuta nelle disposizioni dell’AGIR (Agenzia Regionale per l’Ambiente e i Rifiuti), che prevedeva la possibilità di introdurre un socio privato nel ciclo integrato dei rifiuti urbani attraverso una complessa procedura di gara a doppio oggetto.

Questo meccanismo, percepito come una minaccia per l’impiego e la qualità dei servizi, è nato da una discussione interna ad Ambiente Spa e ha portato a ripetuti incontri con la Regione e con il direttore generale dell’AGIR, Zaccagnini, senza risultati concreti.

Le organizzazioni sindacali rivendicano il rispetto dell’accordo raggiunto nel 2024 tra Regione Abruzzo, AGIR, l’Autorità di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e i sindacati stessi, chiedendone la formalizzazione in una legge regionale.

Questa legge dovrebbe non solo abolire la procedura di gara a doppio oggetto, ma anche garantire un quadro normativo che tuteli il contratto collettivo nazionale di lavoro e definisca criteri chiari per l’affidamento del servizio, lasciando agli enti locali la discrezionalità di scegliere la soluzione più appropriata, escludendo a priori il coinvolgimento di soggetti privati.

L’iniziativa sindacale è nata da un profondo disagio diffuso tra i lavoratori delle aziende partecipate dell’Igiene Urbana, che hanno espresso la preoccupazione di un progressivo indebolimento del settore pubblico e la perdita di controllo sulla gestione dei rifiuti.

L’incontro con il consigliere regionale delegato Campitelli aveva generato una prima speranza di risoluzione, con l’assicurazione di un emendamento alle Linee Guida dell’AGIR.

La fase successiva prevede un incontro in Prefettura a Pescara, volto a delineare una strategia di “raffreddamento” della vertenza.

Tuttavia, l’ultimatum è chiaro: se l’AGIR non fornirà risposte soddisfacenti, le organizzazioni sindacali non escludono la proclamazione del primo sciopero regionale del settore, un atto che testimonierebbe la determinazione dei lavoratori a difendere il ruolo del pubblico nella gestione dei rifiuti e a scongiurare l’introduzione di modelli che potrebbero compromettere la stabilità occupazionale e la qualità dei servizi offerti alla comunità abruzzese.

L’auspicio è che il tavolo di Prefettura possa favorire un dialogo costruttivo e portare a una soluzione che rispetti le istanze dei lavoratori e garantisca un futuro sostenibile per la gestione dei rifiuti in Abruzzo.