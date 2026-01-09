Riforma Giustizia: Una Controriforma che Mette a Rischio l’Indipendenza.

La proposta di riforma del sistema giudiziario, presentata sotto il velo della separazione delle carriere – una distinzione già esistente e in evoluzione nel nostro ordinamento – solleva profonde preoccupazioni, tanto da configurarsi, a giudizio di molti osservatori, non come un’innovazione positiva, ma come una vera e propria *controriforma*.

La critica, avanzata dal procuratore capo della Repubblica di Pescara, Giuseppe Bellelli, si fonda sulla convinzione che la riforma tradisca i principi fondamentali dell’assetto costituzionale delineato ottant’anni fa dall’Assemblea Costituente, erodendo l’autonomia e l’imparzialità della magistratura.

L’elemento più contestato risiede nella ridefinizione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).

Il passaggio a un sistema di composizione sorteggiata, anziché eletto dai magistrati stessi, rischia di trasformare il CSM da garante dell’indipendenza e della professionalità della magistratura a un organo subordinato a logiche politiche.

La divisione in due sezioni separate – una per i giudici e una per i pubblici ministeri – accentua ulteriormente questo rischio, creando una frattura all’interno del sistema giudiziario e compromettendo la ricerca della verità, che dovrebbe essere l’unico obiettivo dell’azione giudiziaria.

Virginia Scalera, presidente dell’Anm Abruzzo, evidenzia come la riforma incida radicalmente sul modello costituzionale del magistrato, figura chiave nella tutela dei diritti dei cittadini e nella garanzia di un giusto processo.

L’apparente separazione delle carriere, definita da Scalera come “slogan strumentale”, si rivela un artificio che, in realtà, depaupera le tutele processuali e mette a repentaglio l’equilibrio dei poteri.

Il presidente emerito del Tribunale di Pescara, Angelo Bozza, focalizza l’attenzione sulla questione del CSM, sottolineando come il sorteggio dei membri, pur presentandosi come una misura di democratizzazione, finisca per essere manipolato dal potere politico, che ne controlla la rosa dei candidati.

Questo meccanismo compromette la rappresentatività del CSM e apre la strada a un’ingerenza politica eccessiva negli equilibri interni alla magistratura, minando l’autonomia e la credibilità dell’intero sistema giudiziario.

In definitiva, la riforma solleva interrogativi profondi sulla sua compatibilità con i principi costituzionali di indipendenza della magistratura, imparzialità del giudizio e garanzia del diritto alla difesa.

La sua implementazione rischia di trasformare un pilastro fondamentale dello stato di diritto in uno strumento di controllo politico, con conseguenze potenzialmente devastanti per la tutela dei diritti dei cittadini e per la stessa credibilità del sistema giudiziario italiano.

La necessità di un dibattito ampio e approfondito, che coinvolga tutti gli attori istituzionali e la società civile, appare quindi più urgente che mai.