Rigenerazione Urbana Abruzzo: 105 Milioni per Riqualificare la Regione

Nella suggestiva cornice della Sala Ipogea del Consiglio regionale, un luogo che per un giorno si è trasformato in una rappresentazione tangibile della geografia abruzzese, si è compiuto un atto di profonda importanza: la firma congiunta di sindaci e amministratori locali per l’avvio ufficiale del programma “Rigenerazione Urbana Abruzzo 2021-2027”.

Un gesto simbolico, certo, ma ancorato a un impegno finanziario considerevole – oltre 105 milioni di euro – destinati a riqualificare e rivitalizzare borghi, piazze, infrastrutture scolastiche e spazi pubblici in ogni angolo della regione.

La cerimonia, tenutasi all’Aquila alla presenza del Governatore Marco Marsilio, ha rappresentato un punto di svolta strategico nell’ambito delle politiche di coesione territoriale abruzzese.

I fondi, per un totale di 78 milioni provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione, sono integrati da un cofinanziamento comunale di 27 milioni, destinati a finanziare 109 progetti già approvati, frutto di un processo di selezione rigoroso.

L’adesione al bando ha visto la partecipazione dell’88% dei piccoli comuni abruzzesi, un dato che testimonia la pressante necessità di un intervento mirato per contrastare lo spopolamento e promuovere lo sviluppo locale.

Il Governatore Marsilio ha sottolineato come il programma non si limiti a un mero recupero edilizio, ma costituisca un investimento diretto nella qualità della vita dei cittadini e nel rafforzamento del tessuto sociale abruzzese.

Si tratta di sostenere i centri che incarnano l’identità culturale e storica della regione, preservando il loro patrimonio e creando opportunità per le future generazioni.

Il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha evidenziato l’impegno per una distribuzione equa e trasparente delle risorse, frutto di un bando pubblico che segna una netta discontinuità con le pratiche del passato.

L’iniezione di oltre 100 milioni di euro promette di innescare un circolo virtuoso, generando nuovi posti di lavoro, stimolando filiere locali e creando un impatto positivo sull’economia reale di ogni territorio.

Il Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente, Pierpaolo Pescara, ha posto l’attenzione sulla necessità di un’efficiente gestione amministrativa e di una stretta collaborazione tra Regione e Comuni per garantire la piena e tempestiva erogazione dei fondi FSC entro la scadenza del 2027.

L’efficienza nell’attuazione del programma è cruciale per evitare sprechi e massimizzare l’impatto positivo sui territori abruzzesi, assicurando che ogni euro sia investito in modo efficace e sostenibile, contribuendo a costruire un futuro più prospero e resiliente per l’intera regione.