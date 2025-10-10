Rigopiano: Il Peso del Silenzio, la Giustizia in Attesa

Il peso del silenzio, l’eco della giustizia in cerca di una direzione: Gianluca Tanda, figura simbolo del Comitato delle Vittime di Rigopiano e fratello del compianto Marco, ha espresso il suo rammarico e la sua speranza al termine della prima sessione del processo d’appello bis, celebrata a Perugia.

La sua presenza, sentinella di un dolore mai sopito, contrasta con l’assenza, percepita come un’omissione storica, di un attore cruciale: la Regione.

Il processo, frutto di un percorso giudiziario tortuoso e segnato da lunghe battaglie legali, rappresenta un capitolo imprescindibile nella ricerca di verità e responsabilità legate alla tragedia del crollo della struttura ricettiva di Rigopiano, nel marzo del 2017.

Un crollo che ha spazzato via vite umane e con esse, per troppo tempo, la possibilità di una piena e trasparente ricostruzione degli eventi.

L’accento di Tanda, durante la sua dichiarazione, si è concentrato sull’importanza cruciale di un coinvolgimento attivo della Regione, ente che il Comitato delle Vittime ha costantemente indicato come figura chiave e irresponsabilmente assente nel panorama giudiziario fin dall’inizio.

La denuncia, persistente e coraggiosa, ha resistito agli anni, alle resistenze, fino a sollecitare l’intervento della Corte di Cassazione, che ha infine disposto questo processo d’appello bis, riconoscendone l’urgenza e la necessità di accertamenti più approfonditi.

La vicenda Rigopiano non è semplicemente un caso di responsabilità civile o penale; incarna una problematica più ampia, che riguarda il rapporto tra istituzioni, territorio e sicurezza.

L’assenza della Regione, più di una mera omissione burocratica, si configura come una mancata tutela, una negligenza che ha contribuito a creare un contesto vulnerabile in cui una tragedia era, purtroppo, incombente.

La ricerca della giustizia non è un atto isolato, ma un percorso continuo, un impegno costante a ripristinare un equilibrio perduto.

Il processo d’appello bis non è solo un momento di giudizio nei confronti dei presunti responsabili del crollo, ma un’occasione per riflettere sulle dinamiche di potere, le lacune normative e le debolezze di un sistema che, troppo spesso, sacrifica la sicurezza e il benessere dei cittadini sull’altare di interessi economici e politici.

È un atto di rispetto nei confronti delle vittime e dei loro familiari, un monito per il futuro, affinché simili tragedie non si ripetano mai più.

La speranza di Gianluca Tanda, e di tutto il Comitato delle Vittime, risiede nella possibilità che questo processo possa finalmente illuminare gli angoli oscuri della vicenda, restituendo dignità e verità alle vite spezzate di Rigopiano.