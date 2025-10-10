Rigopiano, il processo si riapre: giustizia e verità tra dolore e memoria.

L’aula del tribunale di Perugia, gremita di volti segnati dal lutto e dalla rabbia, ha fatto da cornice all’inizio del secondo grado di appello – un “bis” processuale carico di aspettative e dolore – per la tragedia di Rigopiano.

Il 18 gennaio 2017, l’hotel di montagna, incastonato tra le cime dell’Abruzzo, fu inghiottito da una colossale valanga, una furia bianca che spazzò via 29 vite umane, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile e un interrogativo lacerante: come si è potuta verificare una simile catastrofe?La riapertura del processo, disposta dalla Corte di Cassazione il 3 dicembre, rappresenta una svolta cruciale.

La Suprema Corte ha accolto, in parte, le argomentazioni della Procura Generale, smentendo, di fatto, le conclusioni a cui erano giunti i giudici nelle sentenze di primo e secondo grado.

Un segnale che l’accusa, e con essa le famiglie delle vittime, non si erano arrese nella ricerca della verità e della giustizia.

Al banco degli imputati siedono dieci persone, figure chiave in una rete di responsabilità che si estende dalla governance regionale alla gestione locale.

Sei funzionari regionali sono accusati di disastro colposo, un capo d’accusa che riflette una presunta negligenza nella valutazione dei rischi e nell’applicazione delle normative di sicurezza in materia di neve e frane.

La gravità delle accuse sottolinea come la colpa possa essere attribuibile a decisioni strutturali e a omissioni di controllo a livello amministrativo.

Accanto a loro, quattro imputati, tra cui l’ex sindaco di Farindola, affrontano accuse di omicidio colposo.

Questo capo d’imputazione, più specifico e mirato, focalizza l’attenzione sulle responsabilità individuali legate alla gestione dell’emergenza e alla mancata prevenzione di danni diretti alle persone.

L’omissione di allertare la popolazione, la sottovalutazione dei segnali di pericolo, la mancata attivazione di procedure di evacuazione, sono tutti elementi che potrebbero rientrare nell’ambito di questa accusa.

Il processo, dunque, non è solo una ricerca di responsabilità penali, ma anche un’occasione per fare luce sulle dinamiche complesse che hanno portato alla tragedia.

Si tratta di esaminare a fondo le dinamiche di potere, le pressioni economiche, le lacune legislative e le carenze di competenze che hanno contribuito a creare un contesto in cui un disastro di tale portata è stato possibile.

Le magliette indossate dai familiari, con i volti sorridenti dei loro cari, non sono solo un tributo alla memoria, ma anche un monito: la giustizia, seppur tardiva, deve fare i conti con il peso del dolore e con la necessità di garantire che simili tragedie non si ripetano mai più.

Il processo a Perugia rappresenta, in definitiva, un capitolo fondamentale nella ricerca di verità, giustizia e, soprattutto, di una maggiore sicurezza per le comunità che vivono in aree a rischio naturale.