Riqualificazione Amiternina: più sicurezza per Pagliare e la scuola Rodari

L’amministrazione provinciale dell’Aquila ha recentemente avviato un intervento strategico volto a riqualificare la sicurezza della strada provinciale Amiternina, in prossimità della frazione di Pagliare di Sassa e nelle immediate vicinanze dell’Istituto comprensivo Gianni Rodari.

L’iniziativa, assunta in risposta a pressanti richieste provenienti dalla comunità locale e in considerazione del crescente flusso di pedoni legato alla presenza della scuola, mira a ridefinire gli standard di sicurezza e a migliorare la qualità della vita per i residenti.

Il progetto, che si articola in un piano di lavori stimato in trenta giorni, non si limita ad una semplice manutenzione ordinaria.

L’intervento prevede un rifacimento completo del manto stradale, adottando soluzioni innovative per garantire una maggiore aderenza e resistenza all’usura.

Parallelamente, sarà implementata una segnaletica orizzontale e verticale avanzata, progettata per massimizzare la visibilità e guidare in modo chiaro gli utenti della strada.

L’implementazione include anche la creazione di attraversamenti pedonali più sicuri, con illuminazione adeguata e, ove necessario, l’installazione di dissuasori di velocità per tutelare i pedoni, in particolare i bambini che frequentano l’Istituto comprensivo.

Un elemento cruciale del progetto è la posa di barriere laterali, pensate per ridurre il rischio di incidenti e proteggere i pedoni in caso di fuoriuscita dalla carreggiata.

L’investimento complessivo, pari a 170.000 euro finanziati dal bilancio provinciale, sottolinea l’impegno dell’amministrazione a rispondere concretamente alle esigenze del territorio.

L’appalto è stato assegnato all’impresa Appalti Ursini Srl, un’azienda locale con comprovata esperienza nel settore delle infrastrutture stradali, a seguito di una procedura concorsuale trasparente e rigorosa.

Il consigliere provinciale con delega alla Viabilità, Vincenzo Calvisi, ha sottolineato come l’intervento si inserisca in un’ottica più ampia di miglioramento della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale, con particolare attenzione alla tutela delle cosiddette “utenze deboli”, come bambini, anziani e persone con disabilità.

La presidente della commissione Viabilità, Gabriella Sette, ha evidenziato la collaborazione proficua con il Comune dell’Aquila, che ha contribuito a definire le priorità e le specifiche tecniche dell’intervento, tenendo conto delle peculiarità del contesto locale e delle esigenze della comunità scolastica.

Un riconoscimento va espresso al team del settore Viabilità dell’Ente provinciale, in particolare alla architetto Wanda Paolini, responsabile del procedimento, per la sua dedizione e competenza nel seguire tutte le fasi dell’appalto, garantendo il rispetto dei tempi e la qualità dei risultati attesi.

L’iniziativa rappresenta un passo importante verso un futuro più sicuro e vivibile per la comunità dell’Aquila, dimostrando l’impegno della provincia a investire nel benessere dei suoi cittadini e a creare un ambiente più accessibile e protetto per tutti.