Riqualificazione idrogeologica: la Provincia investe un milione di euro.

La Provincia dell’Aquila avvia un piano di riqualificazione idrogeologica di portata significativa, destinato a ridisegnare la gestione del rischio alluvionale e a restituire all’ente competenze cruciali precedentemente delegate alla Regione.

Un investimento di oltre un milione di euro finanzierà interventi mirati su sei corsi d’acqua vitali per il territorio: i fiumi di Castel di Sangro, Celano, Canistro, Pratola Peligna, Capitignano e Cagnano Amiterno.

Questo piano non si configura come una mera operazione di manutenzione, bensì come un atto di programmazione strategica volto a superare l’approccio emergenziale che ha caratterizzato, fin troppo spesso, la gestione del rischio idraulico nell’area.

L’intervento è conceito per rafforzare la resilienza del territorio, mitigando l’impatto di eventi meteorologici estremi sempre più frequenti e intensi, un tema di crescente rilevanza nel contesto dei cambiamenti climatici.

Le attività previste non si limitano alla pulizia delle aste fluviali, ma comprendono interventi di consolidamento degli argini, essenziali per prevenire erosioni e cedimenti strutturali, e la rimozione di sedimenti e detriti che compromettono la capacità di deflusso.

In particolare, il fiume Canistro sarà oggetto di interventi prioritari, con avvio dei lavori previsto nei prossimi giorni.

Il presidente della Provincia, Angelo Caruso, sottolinea come questa iniziativa rappresenti una prova tangibile dell’efficienza amministrativa dell’ente e un passo decisivo verso una governance più stabile e proattiva nel settore idrogeologico.

Il piano è il risultato di un lavoro sinergico che ha visto il coinvolgimento di diverse figure professionali, in primis il dirigente del settore Territorio e Urbanistica, l’ingegnere Andrea De Simone, e il responsabile del progetto, l’ingegnere Antonio Rosanò, a cui il presidente rivolge un sentito ringraziamento.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di revisione delle competenze e di rafforzamento della capacità operativa della Provincia, con l’obiettivo di garantire una gestione più efficace e sostenibile del territorio, ponendo le basi per un futuro più sicuro e resiliente per le comunità locali.

L’intervento su questi corsi d’acqua rappresenta quindi non solo un investimento infrastrutturale, ma anche un investimento nel futuro e nella sicurezza delle persone.