Riqualificazione sportiva L’Aquila: 2 milioni di euro per PalaAngeli e Tennis Verna

L’amministrazione comunale de L’Aquila ha avviato un significativo investimento nella riqualificazione delle infrastrutture sportive cittadine, destinando circa due milioni di euro, provenienti da fonti Pnc-Pnrr, a interventi mirati per il PalaAngeli e il Circolo Tennis ‘Peppe Verna’.

L’iniziativa, di portata strategica per il tessuto sportivo locale, si inserisce in un più ampio piano di recupero e potenziamento degli impianti, concepito per rispondere alle esigenze di atleti, associazioni e della comunità intera.

Il PalaAngeli, un punto di riferimento per numerose discipline sportive e manifestazioni cittadine, riceverà un finanziamento di 1.780.000 euro.

Questi fondi saranno impiegati per un intervento di ammodernamento complessivo, volto a migliorare non solo l’efficienza strutturale dell’impianto, ma anche la sua accessibilità e la sicurezza per gli utenti.

Il progetto, situato in prossimità del complesso residenziale Case di Sant’Elia, prevede un aggiornamento impiantistico mirato a garantire standard qualitativi all’avanguardia, con particolare attenzione all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale.

Si punta a creare uno spazio più funzionale e accogliente, in grado di ospitare eventi di rilievo e offrire un ambiente di allenamento ottimale per gli atleti.

Parallelamente, il Circolo Tennis ‘Peppe Verna’, situato in viale Ovidio, sarà oggetto di un intervento di completamento dei locali spogliatoio e dell’impiantistica di supporto.

Il finanziamento di 210.000 euro consentirà di concludere opere rimaste in sospeso, migliorando l’esperienza degli utenti e incrementando la fruibilità dell’impianto.

L’intervento mira a creare un ambiente più confortevole e moderno, in linea con le aspettative di un circolo sportivo di riferimento.

I progetti esecutivi delle opere sono stati approvati, testimoniando la concretezza dell’impegno dell’amministrazione.

Le risorse impiegate derivano dal Piano complementare al Pnrr, specificamente destinato alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del Centro Italia del 2016-2017, evidenziando la volontà di utilizzare gli strumenti a disposizione per la ricostruzione e il rilancio del territorio.

Il Sindaco Pierluigi Biondi e l’Assessore allo Sport Vito Colonna sottolineano come questa iniziativa rappresenti un tassello fondamentale nel percorso di riqualificazione delle infrastrutture sportive, configurandosi come un investimento nel futuro della comunità aquilana e nel suo benessere sociale.

L’obiettivo è creare un ambiente sportivo all’avanguardia, capace di promuovere l’attività fisica, favorire l’inclusione sociale e contribuire alla ripresa economica del territorio.

L’amministrazione comunale considera lo sport come un elemento chiave per la ricostruzione della resilienza e per la creazione di una comunità più forte e coesa.