Ritorno a casa: il Convitto Delfico riapre a Cona.

L’inaugurazione del nuovo modulo scolastico nel polo Cona di Teramo segna una tappa significativa per la comunità studentesca del Convitto Delfico, che finalmente ritrova un’unica sede dopo un anno di dislocazione forzata.

Il ritorno al polo Cona, dopo la necessità di evacuare la storica sede di Piazza Dante a seguito di un sequestro e la successiva temporanea accoglienza in locali del Consorzio Agrario, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di continuità didattica e di aggregazione sociale.

L’ex sede del Consorzio Agrario, ora liberata, viene restituita alla Prefettura per fungere da sede provvisoria del Palazzo di Governo, in attesa di interventi di adeguamento sismico che renderanno sicura la struttura storica di Corso San Giorgio.

La cerimonia inaugurale, presieduta dal Presidente della Provincia, Camillo D’Angelo, e arricchita dalla presenza delle Dirigenti scolastiche del Convitto, Daniela Baldassarre, e del Liceo Classico, Maria Letizia Fatigati, unitamente alla benedizione del Vescovo Lorenzo Leuzzi, del Sindaco Gianguido D’Alberto e dei rappresentanti delle istituzioni provinciali e scolastiche, ha sancito l’apertura di un complesso modulare di 13 aule realizzato in tempi rapidissimi dall’azienda Algeco Italia.

Questo intervento, frutto di un coordinamento tra i settori tecnico, edilizia scolastica e patrimonio della Provincia, testimonia la capacità di risposta dell’amministrazione pubblica di fronte a necessità urgenti.

Il completamento del campus della Cona non si limita a risolvere un’emergenza logistica.

Si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione del territorio, con l’obiettivo di creare una struttura flessibile e adattabile, una vera e propria “scuola jolly” in grado di supportare la ricostruzione post-sisma e la messa in sicurezza di numerosi edifici scolastici del capoluogo.

La sua vocazione polifunzionale lo rende potenzialmente in grado di accogliere anche altre istituzioni scolastiche temporaneamente prive di sede.

Il futuro immediato prevede ulteriori interventi per ottimizzare gli spazi esterni, oggetto di un profondo processo di riqualificazione urbana.

Si lavorerà inoltre in sinergia con l’amministrazione comunale e gli operatori del trasporto pubblico per migliorare l’accessibilità e la viabilità, elementi cruciali considerando il raddoppio della popolazione scolastica, ora stimata in circa 2.300 persone.

La permanenza degli studenti del Convitto e del Liceo Delfico presso il polo Cona, quantomeno per i prossimi tre o quattro anni, è direttamente legata ai tempi necessari per completare le complesse procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento sismico dello storico edificio di Piazza Dante.

Questo periodo di transizione rappresenta un’opportunità per la comunità scolastica di abituarsi a un ambiente nuovo e per l’amministrazione di pianificare il futuro con maggiore consapevolezza.

Un gesto di contestazione da parte di studenti del Liceo Scientifico Delfico ha interrotto la cerimonia inaugurale, sollevando interrogativi sulla distribuzione delle classi e sulla preferenza espressa per il ritorno all’istituto Forti, sempre all’interno del polo Cona.

Questo episodio, sebbene isolato, sottolinea l’importanza di un dialogo costante tra istituzioni e studenti per garantire un ambiente scolastico che risponda al meglio alle loro esigenze e aspirazioni.