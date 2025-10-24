Ritorno in Italia: Liberato il biologo D’Angelo, fine dell’incubo.

Il ritorno in Italia di Michele D’Angelo, stimato biologo dell’Università dell’Aquila, segna la conclusione di un capitolo arduo e carico di incertezze.

Dopo oltre due mesi di detenzione in Albania, il professore è rientrato nel suo paese la scorsa notte, accolto da un misto di sollievo e prudenza.

L’atterraggio a Fiumicino, avvenuto in tarda serata, ha coronato un’operazione complessa, gestita con la massima riservatezza dalle autorità italiane e albanesi, per tutelare la sicurezza del professore e il decoro delle indagini in corso.

L’evento, atteso con ansia dalla comunità accademica e cittadina, è stato preceduto da un periodo di intensa attività legale e diplomatica.

La liberazione del professore, concessa in attesa del processo in corso, è avvenuta dietro cauzione, con l’obbligo di firma come unica restrizione imposta.

La compagna, Vanessa Castelli, ha espresso la profonda sofferenza del professore, descrivendo un’esperienza traumatica, definendo il ritorno “la fine di un incubo”.

La vicenda, che ha catturato l’attenzione nazionale, affonda le sue radici in un tragico incidente stradale avvenuto l’8 agosto sulla strada che collega Levan e Fier.

Il professore, secondo la ricostruzione fornita dalla sua difesa, sarebbe stato investito da un veicolo Mercedes che viaggiava a velocità sostenuta, provocando la morte di un giovane.

La dinamica precisa dell’evento, e le responsabilità a carico di ogni parte coinvolta, restano al centro delle indagini e saranno oggetto di un processo che si preannuncia complesso.

Oltre al dolore per la perdita di una giovane vita, l’arresto del professore ha sollevato interrogativi significativi sul diritto internazionale, sulla cooperazione giudiziaria tra stati e sull’applicazione delle leggi in contesti transnazionali.

Il caso ha generato un acceso dibattito sull’equità del sistema giudiziario albanese e sulla necessità di garantire pieni diritti anche ai cittadini stranieri coinvolti in procedimenti penali.

La comunità universitaria, rappresentata dal rettore Fabio Graziosi, e l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pierluigi Biondi, hanno manifestato grande soddisfazione per il ritorno del professore, sottolineando l’importanza di sostenerlo in questo momento delicato e di accoglierlo a braccia aperte nella sua città.

La vicenda, purtroppo segnata da una tragedia, ha messo in luce la resilienza e la solidarietà di una comunità che non ha abbandonato il suo intellettuale, auspicando una rapida e giusta risoluzione del processo.