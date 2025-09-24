Rocca di Mezzo, Asl1: confermato l’impegno per il 118

La Direzione Aziendale della Asl1 Abruzzo ribadisce con fermezza l’impegno a rafforzare la postazione del 118 di Rocca di Mezzo, in risposta alle recenti comunicazioni diffuse da fonti esterne.

La centralità del servizio di emergenza sul territorio non è in discussione e riflette una priorità strategica per l’azienda sanitaria, soprattutto in considerazione del significativo afflusso turistico che caratterizza l’altipiano delle Rocche.

Il Direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione, Franco Marinangeli, evidenzia come l’impegno dell’Asl sia pienamente allineato con la programmazione regionale in materia di emergenza urgenza, un pilastro fondamentale per la salute della comunità.

La gestione efficace di tali servizi rappresenta infatti un indicatore chiave della qualità complessiva del sistema sanitario regionale.

Nonostante questo forte impegno, la persistente difficoltà nel garantire un servizio attivo 24 ore su 24 è legata a una carenza di personale sanitario che assume dimensioni nazionali.

Questa problematica, purtroppo diffusa e complessa, sta generando difficoltà in molte realtà del Paese, e l’Asl è attivamente impegnata nella ricerca di soluzioni, tra cui il recente completamento di un concorso pubblico per medici di emergenza-urgenza, una misura che si prevede contribuirà significativamente a mitigare l’attuale situazione.

In un’ottica di trasparenza e collaborazione, la Direzione aziendale accoglie con grande favore la proposta di istituire un tavolo di confronto permanente, coinvolgendo tutti gli attori rilevanti del territorio.

Questo spazio di dialogo, finalizzato a condividere problematiche, raccogliere suggerimenti e definire strategie condivise, mira a ottimizzare i servizi sanitari offerti alla popolazione residente e ai numerosi visitatori.

Il Direttore Generale della Asl Avezzano Sulmona L’Aquila, Paolo Costanzi, sottolinea, inoltre, l’importanza di un approccio collaborativo.

Fin dal suo insediamento, ha promosso un dialogo costruttivo con il personale sanitario e con le associazioni di volontariato attive nell’emergenza territoriale, riconoscendo il valore imprescindibile della loro partecipazione e competenza.

La gestione efficiente dell’emergenza sanitaria non è semplicemente un servizio, ma il volto del Servizio Sanitario Regionale, il primo punto di contatto per la popolazione in momenti di bisogno e un elemento cruciale per la fiducia nella sua efficacia e capacità di risposta.

La collaborazione, l’innovazione e un costante monitoraggio dei bisogni espressi dalla comunità sono gli strumenti chiave per garantire un servizio di emergenza sempre più efficiente e adeguato alle sfide del futuro.