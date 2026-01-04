Roccaraso sotto l’effetto De Crescenzo: TikTok sfida il turismo

L’eco di un’inattesa “invasione” si riaccende, questa volta con un invito ancora più esplicito: Rita De Crescenzo, popolare influencer partenopea, lancia una sfida giocosa ma ambiziosa su TikTok, auspicando un’onda di visitatori napoletani a Roccaraso, località montana abruzzese divenuta celebre per l’esperienza dell’anno precedente.

Un fenomeno nato spontaneamente, amplificato dai social media, che ora si ripropone con una nuova consapevolezza e un tentativo di gestione più strutturato.

L’iniziativa, più che una semplice gita, rappresenta un interessante caso di studio sull’impatto dei social media sul turismo e sulla capacità di una comunità locale di adattarsi a flussi di visitatori inattesi e potenzialmente ingenti.

L’anno scorso, il “De Crescenzo effect” aveva portato a Roccaraso un afflusso inaspettato di circa 200 pullman, trasformando la tranquilla località sciistica in un crocevia di energie e tradizioni diverse.

Questa volta, l’influencer, pur mantenendo il tono leggero e coinvolgente che la contraddistingue, sottolinea l’importanza di un comportamento responsabile, esortando i suoi follower a rispettare l’ambiente e le regole di convivenza.

Un appello che riflette la volontà di evitare le criticità emerse in passato, legate alla gestione dei rifiuti e all’affollamento delle infrastrutture.

Per gestire il flusso di visitatori, le autorità locali, in accordo con la Prefettura e i sindaci di Roccaraso e Castel di Sangro, hanno predisposto un sistema di contingentamento dei pullman, con particolare attenzione alla distribuzione dei flussi nei giorni festivi.

Il piano prevede l’autorizzazione di 50 pullman giornalieri a targhe alterne, con prenotazione obbligatoria tramite il sito web del Comune.

Tale sistema mira a preservare la qualità dell’esperienza per tutti i visitatori e a tutelare l’equilibrio ecologico della zona.

Il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, sottolinea come il piano concordato a livello prefettizio abbia dimostrato la sua efficacia lo scorso anno e sia stato riadattato per rispondere alle nuove esigenze.

L’amministrazione comunale è consapevole dell’opportunità offerta da questo fenomeno sociale per promuovere il territorio e attrarre un nuovo tipo di turismo, ma allo stesso tempo è determinata a garantire la sostenibilità dell’accoglienza e a preservare l’identità della comunità locale.

L’evento si configura come un esperimento sociale originale, che mette in luce la capacità dei social media di generare tendenze e influenzare i comportamenti di massa, ma anche la necessità di un approccio proattivo da parte delle istituzioni per gestire le conseguenze di tali fenomeni.

La sfida per Roccaraso è quella di trasformare un “assedio” inopportuno in un’occasione di crescita e di scambio culturale, promuovendo un turismo responsabile e rispettoso dell’ambiente e delle tradizioni locali.

Il successo dell’iniziativa dipenderà dalla capacità di bilanciare l’entusiasmo dell’accoglienza con la prudenza della gestione.