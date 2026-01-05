Roccaraso: Turismo, Social e Tensioni tra Massa e Accoglienza

Il dibattito attorno a Roccaraso, la località sciistica dell’Alto Sangro, si riaccende con insistenza, alimentato dalle piattaforme social e dai loro influenti protagonisti.

A un anno di distanza da un’ondata di visitatori che aveva messo a dura prova l’infrastruttura e l’accoglienza del territorio, la tiktoker Rita De Crescenzo rilancia la sua iniziativa di promozione turistica, accompagnata da una narrazione che mescola sfida e affermazione personale.

Il suo video, accompagnato da una colonna sonora provocatoria che esalta la competizione e l’indifferenza alle critiche, funge da catalizzatore per un flusso di commenti e reazioni, riaprendo le ferite di un episodio che aveva evidenziato le complesse dinamiche tra turismo di massa, gestione del territorio e responsabilità individuale.

L’iniziativa di De Crescenzo non si presenta isolata, ma si inserisce in un contesto più ampio, caratterizzato dal ritorno in campo di Antony Sansone, figura centrale nelle tensioni dello scorso anno.

Sansone, con un video rivolto ai suoi follower, annuncia il suo ritorno a Roccaraso, sottolineando un’intenzione di civile convivenza e un’auspicabile rottura con gli atteggiamenti percepiti come problematici in passato.

La sua affermazione, che evoca una consuetudine pluricentennaria del flusso turistico napoletano verso Roccaraso, si pone come tentativo di legittimare la presenza e di richiamare a un comportamento rispettoso delle regole e dell’ambiente.

Questo scenario si confronta con la posizione del sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, che, con prudenza e lungimiranza, ha ribadito la necessità di misure di contingentamento, volte a prevenire ingorghi e disagi.

Il sistema di prenotazione online, limitato a 50 pullman, testimonia l’impegno dell’amministrazione locale a garantire un’accoglienza sostenibile e a proteggere la qualità della vita della comunità residente.

Il caso di Roccaraso solleva interrogativi più ampi relativi all’impatto del turismo digitale e della sua capacità di influenzare le scelte di viaggio, spesso in contrasto con le capacità di accoglienza del territorio.

La dicotomia tra la promessa di esperienze autentiche e il rischio di un turismo di massa incontrollato pone una sfida cruciale per il futuro delle località turistiche, richiedendo un equilibrio tra la promozione del territorio e la salvaguardia delle sue risorse.

La questione si traduce in un dibattito su responsabilità, educazione al viaggio e la necessità di un nuovo patto tra turisti, amministrazioni e comunità locali, per un turismo più consapevole e rispettoso.

L’evento si presta ad essere un caso di studio, un microcosmo di un fenomeno globale che impone una riflessione urgente sulle modalità di gestione del turismo nell’era digitale.