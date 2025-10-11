Roseto, il PalaMaggetti riapre: la sfida è subito di fuoco!

L’attesa è palpabile a Roseto degli Abruzzi: domani sera, alle 20:45, il PalaMaggetti riaprirà i suoi cancelli per accogliere il primo atto casalingo delle People Strategy Panthers Roseto nel massimo campionato italiano di pallacanestro femminile, Serie A1.

L’evento segna un punto di svolta per la società e per la comunità, un coronamento di un percorso sportivo intenso e un nuovo capitolo da scrivere.

Il ricordo della storica serata del 24 maggio scorso, quando le Panthers, davanti a un delirato pubblico di 2.500 spettatori, si aggiudicarono la promozione in Serie A1, resta vivido nella mente di tutti.

Quella vittoria non fu solo un traguardo sportivo, ma un simbolo di resilienza, di passione e di un legame indissolubile tra la squadra e il territorio.

Rivedere il PalaMaggetti riempirsi di nuovo, ora in una dimensione di competizione più elevata, è un’emozione che si miscela a una responsabilità nuova.

L’avversario di turno, Geas Basket Sesto San Giovanni, rappresenta una prova di fuoco.

La squadra lombarda, ambiziosamente proiettata verso un piazzamento di vertice, si presenta come una delle contendenti più agguerrite del campionato, in un panorama dominato dalla potenza inarrestabile di Schio.

Il pronostico, sulla carta, la favorisce.

Tuttavia, le Panthers non intendono soccombere alla pressione dell’etichetta di “outsider”.

Il fattore “casa”, amplificato dall’entusiasmo dei tifosi rosetini, e la determinazione di una squadra giovane e affamata di successi, potrebbero rappresentare l’arma segreta per destabilizzare un avversario ambizioso.

“Affronteremo questa partita con umiltà e aggressività,” ha dichiarato Lucrezia Coser, capitano delle Panthers.

“La pressione è un peso che non ci appartiene: siamo qui per dare il massimo, per onorare la maglia e per regalare emozioni al nostro pubblico.

La passione dei tifosi è il carburante che ci spingerà a superare i nostri limiti.

Siamo pronte a scrivere una nuova pagina della storia della pallacanestro rosetina, consapevoli delle difficoltà, ma fiduciose nelle nostre capacità.

Ogni singola giocatrice è carica a mille per questo esordio casalingo e siamo determinate a rendere questa serata indimenticabile.

“L’occasione non è solo una partita, ma un momento di festa e di orgoglio per Roseto degli Abruzzi, una vetrina per mostrare al resto d’Italia il valore di una comunità che ha saputo sostenere e valorizzare il talento femminile nello sport.

Il PalaMaggetti si prepara ad essere un braciere di passione, pronto ad accendere la prima luce di un percorso che si preannuncia ricco di sfide e di emozioni.