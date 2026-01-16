Roseto: Screening Seno in Piazza: Prevenzione Seno per Donne 50-69 anni

Roseto degli Abruzzi: Un Cammino di Prevenzione Senologica per la Salute FemminileIl territorio di Roseto degli Abruzzi si fa ancora una volta protagonista di un’azione concreta e capillare per la tutela della salute delle donne.

Dal 19 al 23 gennaio, un’unità mobile all’avanguardia, gentilmente fornita dalla ASL di Teramo e supportata dall’impegno dell’Amministrazione Comunale, prenderà posizione in piazza della Repubblica, trasformando lo spazio urbano in un punto di accesso privilegiato alla prevenzione senologica.

Questa iniziativa, che si inserisce in un quadro più ampio di politiche di sanità preventiva, mira a raggiungere un target specifico: le donne residenti nel territorio compreso tra i 50 e i 69 anni, una fascia d’età cruciale nella diagnosi precoce del tumore al seno.

L’esame mammografico di screening offerto è completamente gratuito e accessibile senza necessità di impegnativa medica, eliminando barriere burocratiche che spesso ostacolano l’accesso alla prevenzione.

L’utilizzo di un’unità mobile rappresenta un elemento distintivo di questa campagna, consentendo di portare il servizio direttamente nel cuore della comunità, superando le limitazioni geografiche e logistiche che potrebbero altrimenti scoraggiare la partecipazione.

L’assenza di liste d’attesa, un problema frequentemente riscontrato nei servizi sanitari tradizionali, rende questa opportunità ancora più allettante e incentivante.

La prevenzione senologica non è semplicemente un esame, ma un atto di cura verso se stesse e verso le proprie famiglie.

La diagnosi precoce del tumore al seno aumenta significativamente le probabilità di successo nel trattamento e, di conseguenza, migliora la qualità della vita e l’aspettativa di vita.

Questa campagna di screening rappresenta un investimento nel benessere collettivo, un segnale tangibile dell’importanza attribuita alla salute delle donne.

Per facilitare l’accesso a questa preziosa opportunità, la ASL mette a disposizione un Numero Verde dedicato, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 21:00 e il sabato dalle 9:00 alle 17:00 (800 – 210002), oltre a un indirizzo email (informazione.

screening@aslteramo.it) per fornire informazioni dettagliate, chiarire eventuali dubbi e gestire le prenotazioni.

Si invita caldamente tutte le donne interessate a usufruire di questo servizio, un’occasione unica per prendersi cura della propria salute e contribuire a costruire una comunità più consapevole e resiliente.