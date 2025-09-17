Rurabilandia incontra Papa Francesco: un dono di speranza dalla terra.

Un gesto semplice, denso di significato, ha recentemente unito il cuore pulsante di una comunità rurale all’attenzione universale del Pontefice: un dono di olio, farina, pasta e vino, essenza stessa del lavoro agricolo e custode di antiche tradizioni, offerto da Rurabilandia, la fattoria sociale didattica dell’ASP 2 di Teramo, con sede ad Atri.

Questa delegazione, composta da un gruppo di sessantacinque persone, utenti e accompagnatori, ha partecipato all’udienza generale, un’occasione straordinaria che ha permesso a due utenti del centro diurno, Angela Lucci e Barbara Di Felice Di Michele, di stringere un incontro diretto con il Papa.

L’evento trascende la mera formalità di un ricevimento; rappresenta un varco di speranza e riconoscimento per coloro che, spesso marginalizzati, trovano in Rurabilandia un rifugio e un percorso di crescita.

Il sostegno dell’Unione dei Comuni Terre del Sole ha reso possibile questa significativa esperienza.

Giulia Palestini, presidente dell’ASP 2, ha espresso l’emozione profonda che pervade la comunità, sottolineando come questo incontro sia un potente segnale di valorizzazione della persona, attraverso l’impegno quotidiano verso la socialità, il lavoro e l’integrazione.

Rurabilandia, infatti, non è semplicemente una fattoria didattica; è un laboratorio di vita, un luogo dove l’agricoltura sociale si traduce in solidarietà concreta.

I suoi percorsi didattici e produttivi, radicati nella terra e nelle sue pratiche tradizionali, favoriscono la creazione di legami autentici tra individui, famiglie, comunità e istituzioni, tessendo una rete di relazioni che promuove l’inclusione e lo sviluppo sostenibile.

L’offerta di questi prodotti primari – il frutto della terra trasformato in nutrimento – simboleggia un ritorno alle radici, un richiamo all’importanza del lavoro manuale e al valore della comunità.

È un messaggio di speranza che risuona ben al di là dei confini territoriali, evidenziando come l’agricoltura sociale possa essere un motore di cambiamento positivo, capace di valorizzare le risorse locali, promuovere l’integrazione e riscoprire il senso profondo del legame con la terra e con le tradizioni.

La semplice offerta si rivela così un potente atto di fede nel potenziale umano e nella forza rigeneratrice della comunità.