Salute delle Ossa: Screening Gratuiti per Prevenire l’Osteoporosi

Prendersi cura del proprio scheletro non è una questione estetica, ma un investimento nella qualità della vita e nella longevità.

In questo spirito, l’ospedale San Salvatore dell’Aquila, in collaborazione con Fedios (Federazione Italiana Pazienti Osteoporosi) e la SIOMMS (Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro), promuove un’importante giornata di prevenzione dedicata alla salute delle ossa, in concomitanza con la Giornata Mondiale dedicata.

L’iniziativa, parte di una campagna nazionale capillare che coinvolge numerosi centri di eccellenza in tutta Italia, offre alla cittadinanza la possibilità di sottoporsi a screening gratuiti e senza appuntamento, per un accesso più ampio e immediato alla diagnosi precoce dell’osteoporosi.

L’osteoporosi, una patologia silente e spesso asintomatica, compromette la densità e la resistenza ossea, aumentando significativamente il rischio di fratture anche a seguito di traumi minimi.

Lo screening, che si svolgerà presso l’ambulatorio di Medicina Riabilitativa (edificio Delta 7, piano terra) dalle 10 alle 13, sarà condotto da personale medico specializzato, pronto a fornire informazioni personalizzate e consigli pratici per la prevenzione e la gestione della salute scheletrica.

La dottoressa Maria Pia Carelli, responsabile del servizio e coordinatrice di oltre 1.200 visite di prevenzione e monitoraggio ogni anno, sottolinea l’importanza di un approccio proattivo alla cura delle ossa, che comprende alimentazione equilibrata, attività fisica regolare e, quando necessario, integrazione farmacologica sotto stretto controllo medico.

A supporto dell’iniziativa, sarà attivo il servizio “L’Esperto Risponde”, un numero verde (800 909 225) che offre la possibilità di un consulto telefonico gratuito con uno specialista, un’opportunità preziosa per chiarire dubbi, ottenere informazioni specifiche e affrontare le proprie preoccupazioni in modo confidenziale.

La rilevanza di questo evento si inserisce in un contesto demografico e sociale che evidenzia una crescente prevalenza di osteoporosi in Italia.

Si stima che oltre 5 milioni di italiani ne siano affetti, con una distribuzione che riflette le differenze di genere: la patologia colpisce circa il 23% delle donne e il 7% degli uomini.

Questa disparità è legata a fattori biologici, ormonali e legati allo stile di vita.

Le conseguenze dell’osteoporosi sono pesanti, non solo a livello individuale, ma anche per il sistema sanitario nazionale.

Ogni anno si registrano oltre 500.000 fratture da fragilità, spesso con esiti invalidanti.

Le fratture del femore, in particolare, rappresentano una delle principali cause di disabilità negli anziani, limitando l’autonomia, compromettendo la qualità della vita e aumentando il rischio di complicanze.

La prevenzione, quindi, si rivela l’arma più efficace per contrastare questa piaga sociale.

Promuovere la consapevolezza, incentivare l’adozione di stili di vita sani e garantire l’accesso a screening regolari sono passi fondamentali per proteggere la salute delle nostre ossa e garantire un futuro più attivo e indipendente.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0862.368705.