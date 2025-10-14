Salviamo l’Orso finalista ai Defender Awards: l’Abruzzo nel mondo

L’impegno di “Salviamo l’Orso”, un’associazione con sede a Montesilvano (Pescara), si proietta sul palcoscenico internazionale, candidandosi come finalista ai prestigiosi Defender Awards 2025.

Questo riconoscimento, promosso dal rinomato marchio britannico, celebra le iniziative più innovative e di impatto nel campo della tutela ambientale e sociale in sette nazioni.

L’associazione abruzzese si distingue nella categoria “Defenders of the Wild”, un tributo alla protezione di specie minacciate, con il progetto “Bear Smart Landscape”.

Quest’ultima è un’iniziativa cruciale per la salvaguardia dell’orso bruno marsicano, una sottospecie endemica, un vero e proprio tesoro genetico confinato in una ristrettissima area tra Abruzzo, Lazio e Molise.

La sua esistenza, appesa a un filo con soli sessanta esemplari censiti, rende l’operato di “Salviamo l’Orso” un baluardo contro l’estinzione, un esempio di conservazione attiva.

Il progetto “Bear Smart Landscape” non si limita alla semplice protezione dell’orso, ma si propone una visione olistica, mirata a mitigare i conflitti tra l’uomo e la fauna selvatica.

L’approccio è pragmatico: l’installazione di recinzioni elettrificate intorno a colture e pascoli, e l’adozione di cassonetti anti-orso, sono solo gli strumenti iniziali.

Più profondamente, l’associazione interviene sulla gestione del territorio, promuovendo interventi mirati in frutteti e aree rurali per prevenire incidenti e creare un ambiente favorevole alla convivenza pacifica.

Ad oggi, sono state realizzate oltre 500 recinzioni in dieci comuni, un segnale tangibile dell’impatto positivo del progetto.

Il contributo di volontari provenienti da tutta Europa, circa ottanta ogni anno, è fondamentale per il successo dell’iniziativa.

Oltre al lavoro sul campo, questi volontari partecipano ad attività educative, sensibilizzando le comunità locali sull’importanza della conservazione della biodiversità, e ad attività di monitoraggio ambientale, raccogliendo dati essenziali per adattare le strategie di conservazione.

“Salviamo l’Orso” abbraccia una filosofia di conservazione di prossimità, riconoscendo che la sopravvivenza dell’orso bruno marsicano dipende dalla partecipazione attiva delle comunità locali.

Il progetto mira a creare un senso di responsabilità condivisa, coinvolgendo gli abitanti del territorio nel ripristino degli ecosistemi e nella garanzia della sicurezza del territorio.

Si tratta di un modello di conservazione che integra la scienza con le conoscenze tradizionali, creando una sinergia che va oltre la mera protezione della specie.

Mark Cameron, manager del marchio Defender, ha sottolineato come la qualità e la diversità delle candidature ricevute da tutto il mondo riflettano lo spirito pionieristico di chi si impegna ad affrontare sfide apparentemente insormontabili.

Il premio Defender Awards rappresenta non solo un riconoscimento, ma anche un’opportunità di visibilità e di supporto per iniziative che incarnano i valori di coraggio, innovazione e impegno sociale.

I vincitori, uno per ogni paese partecipante, saranno annunciati entro la fine dell’anno.

Il premio include un comodato d’uso di un veicolo Defender 4×4 per due anni, un fondo di 120.000 euro e un programma di formazione con esperti internazionali, un investimento significativo per sostenere e amplificare l’impatto del progetto vincitore.