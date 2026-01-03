San Buono, lavoratore ferito da petardo abbandonato

Questa mattina, alle 11:30 circa, un episodio drammatico ha scosso la quiete di San Buono, in provincia di Chieti.

Un lavoratore, cinquantaseienne, impiegato da una società di gestione rifiuti con sede a Vasto, ha subito gravi lesioni a seguito dell’innesco accidentale di un residuo pirotecnico, presumibilmente un petardo di notevoli dimensioni, rimasto abbandonato sulle strade a seguito dei festeggiamenti del Capodanno.

L’uomo, durante le normali operazioni di pulizia urbana, ha raccolto l’ordigno, ignaro del pericolo latente.

La successiva esplosione, avvenuta in prossimità della sua abitazione a San Buono, ha causato traumi significativi, interessando prevalentemente arti inferiori, un arto superiore, la mano destra e il volto.

Le lesioni, pur di entità considerevole, non hanno compromesso lo stato di coscienza dell’uomo, che si è dimostrato vigile al momento dell’intervento dei soccorsi.

L’episodio solleva interrogativi cruciali riguardo alla gestione dei rifiuti post-festivi e alla responsabilità individuale nel corretto smaltimento degli artifici pirotecnici.

La presenza di ordigni inesplosi sulle strade pubbliche rappresenta un rischio per la sicurezza dei cittadini e, in particolare, per coloro che, come il lavoratore in questione, sono impegnati in attività di raccolta e pulizia urbana.

Questo incidente, purtroppo non isolato, sottolinea l’importanza di campagne di sensibilizzazione volte a promuovere una maggiore consapevolezza dei pericoli derivanti dall’abbandono di rifiuti speciali e l’urgenza di implementare protocolli più efficaci per la rimozione rapida e sicura dei residui pirotecnici dopo eventi pubblici.

La rapidità di risposta del 118, con il tempestivo intervento dell’elisoccorso, è stata determinante per stabilizzare le condizioni del ferito e garantirgli un trasporto urgente all’ospedale di Chieti, dove è stato sottoposto a tutte le cure necessarie.

L’evento, oltre ai danni fisici subiti dall’uomo, lascia un segno di allarme nella comunità locale, invitando a una riflessione più ampia sulla sicurezza pubblica e sulla responsabilità collettiva.