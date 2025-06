San Salvatore Aquila: Screening Gratuito per la Salute Respiratoria

Un Faro di Prevenzione per la Salute Respiratoria: l’Impegno del San Salvatore dell’AquilaL’ospedale San Salvatore dell’Aquila si configura come un punto di riferimento cruciale per la salute respiratoria della comunità, intensificando il suo impegno attraverso un’iniziativa di screening gratuito volta a intercettare precocemente patologie potenzialmente invalidanti. In programma venerdì 13 e sabato 14 giugno, presso il Delta 7 del San Salvatore, un team specializzato del reparto di Pneumologia e Utir, guidato dal Dott. Gian Luca Primomo, offrirà visite mediche e spirometrie a un gruppo di pazienti selezionati dai medici di famiglia. Questo percorso, frutto di una proficua sinergia tra struttura ospedaliera e territorio, mira a rafforzare la prevenzione e a promuovere una diagnosi tempestiva, elementi chiave per un trattamento efficace e per migliorare la qualità di vita dei pazienti.L’iniziativa si inserisce in un contesto nazionale caratterizzato da un’incidenza significativa di malattie respiratorie, che gravano pesantemente sulla popolazione italiana. Il San Salvatore, consapevole di questa sfida, ha intrapreso un percorso di potenziamento delle proprie capacità diagnostiche e terapeutiche. L’attivazione, nell’ottobre scorso, di un ambulatorio dedicato all’asma e all’asma grave, già attivo ogni lunedì pomeriggio e che assiste attivamente oltre 200 persone, testimonia questo impegno concreto.Oltre a questo ambulatorio specializzato, il reparto di Pneumologia e Utir del San Salvatore offre una vasta gamma di servizi, inclusi ambulatori di fisiopatologia respiratoria e interventistica, dedicati alla fibrosi polmonare e alla gestione delle patologie polmonari oncologiche. L’iniziativa di screening preventiva, parte del più ampio progetto “Air Lab” che coinvolge strutture ospedaliere di diverse regioni italiane, rappresenta un’occasione fondamentale per monitorare l’andamento delle principali malattie respiratorie, in particolare asma e broncopneumopatie ostruttive croniche. La partecipazione del San Salvatore a “Air Lab” per la terza volta consecutiva, sottolinea un impegno continuo e virtuoso, testimoniando un’eccellenza a livello nazionale.Le visite e le spirometrie, eseguite dalle ore 15:00 alle 19:00 di venerdì e dalle 9:00 alle 14:00 di sabato, saranno focalizzate principalmente sui pazienti residenti nella provincia dell’Aquila. L’edizione precedente ha visto l’esame di 63 persone, un numero che si prevede superare quest’anno. I pazienti che manifestano sintomatologia preoccupante o risultati spirometrici anomali saranno seguiti con attenzione e indirizzati verso percorsi di cura specifici all’interno della struttura ospedaliera, garantendo una presa in carico completa e personalizzata. L’iniziativa si configura, quindi, come un investimento nella salute della comunità, un faro di speranza per un futuro con la salute respiratoria al centro dell’attenzione.