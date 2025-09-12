San Salvo Open Site: Pilkington apre le porte al mondo del vetro.

Lo stabilimento Pilkington – Ngs Group di San Salvo, fulcro industriale nel cuore dell’Abruzzo, ha recentemente spalancato i suoi cancelli per l’edizione 2024 di “San Salvo Open Site”, un evento che va ben oltre la semplice visita guidata.

Oltre 600 persone, tra familiari di dipendenti e ospiti, hanno partecipato a questa due giorni dedicata alla scoperta del mondo del vetro, un’esperienza pensata per creare un ponte tangibile tra l’azienda e le persone che ne fanno parte.

Questa ripresa delle visite guidate, divenuta ormai un appuntamento consolidato nel calendario delle iniziative sociali aziendali, si configura come un investimento nel capitale umano e un atto di trasparenza verso la comunità.

I visitatori non si sono limitati a osservare le linee di produzione; hanno avuto l’opportunità di immergersi nei processi produttivi, comprendendo le complessità tecnologiche e l’ingegneria avanzata che si celano dietro ogni pannello di vetro.

L’esplorazione degli impianti ha permesso di apprezzare la sinergia tra competenze specialistiche e tecnologie all’avanguardia, elementi cruciali per mantenere la leadership di Pilkington nel settore.

L’iniziativa, che affonda le sue radici in una profonda cultura aziendale, ha offerto uno sguardo privilegiato sul valore del lavoro, non solo in termini di output, ma anche in termini di impegno, passione e collaborazione.

L’atmosfera era palpabile: famiglie unite, bambini con occhi spalancati, genitori orgogliosi che mostravano ai propri figli il mondo in cui lavorano, colleghi che si presentavano con un sorriso, tutti accomunati dalla stessa curiosità e dal senso di appartenenza.

Il pranzo offerto nel ristorante aziendale ha rappresentato il culmine dell’esperienza, un momento di convivialità che ha unito storie diverse e generazioni sotto lo stesso tetto, rafforzando il senso di famiglia che contraddistingue l’azienda.

“San Salvo Open Site” non è stato solo un’occasione per mostrare la produzione, ma anche per condividere la visione del futuro.

Roberto Minenna, HR Director South Europe, ha sottolineato come, nonostante le sfide poste dal mercato automotive, caratterizzato da una volatilità intrinseca, l’azienda sentisse l’imperativo di riprendere questo importante evento.

Ha parlato di un desiderio condiviso di trasmettere le storie di dedizione e resilienza che si tramandano di padre in figlio, evidenziando come la passione e la determinazione dei dipendenti siano il motore dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile.

L’evento ha offerto una piattaforma per dialogare apertamente sulle strategie aziendali, condividendo gli obiettivi di lungo termine e le iniziative volte a ridurre l’impatto ambientale della produzione.

È stato sottolineato l’impegno verso pratiche di economia circolare, l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e la ricerca di soluzioni innovative per migliorare l’efficienza energetica.

“San Salvo Open Site” si è confermato, quindi, un momento significativo per rinsaldare il legame tra l’azienda, i suoi dipendenti e il territorio, proiettando lo stabilimento Pilkington verso un futuro sempre più sostenibile e tecnologicamente avanzato, un futuro fatto di vetro, innovazione e persone.