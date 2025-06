San Salvo: Servizio sanitario dedicato ai turisti per l’estate

In vista della stagione estiva, l’amministrazione comunale di San Salvo, guidata dalla sindaca Emanuela De Nicolis e dal vicesindaco Eugenio Spadano, comunica l’attivazione di un servizio sanitario dedicato ai flussi turistici, in linea con le direttive impartite dalla Direzione Generale della ASL Lanciano Vasto Chieti, rappresentata dal dottor Mauro Palmieri.Il servizio, operativo dal 1° luglio al 31 agosto, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, si localizzerà in una struttura appositamente allestita in prossimità del Palazzetto dello Sport di San Salvo Marina, con l’obiettivo primario di garantire un’assistenza medica tempestiva e qualificata per i visitatori.L’unità operativa sarà costituita da un’ambulanza attrezzata, un infermiere specializzato e un autista soccorritore, configurando una risposta agile e reattiva alle emergenze sanitarie che potrebbero presentarsi. Il personale sarà addetto alla valutazione iniziale del paziente, alla stabilizzazione e, se necessario, all’organizzazione del trasporto in codice rosso presso il presidio ospedaliero di Vasto, assicurando una continuità assistenziale fondamentale.Parallelamente, per le necessità sanitarie non urgenti, si conferma l’accesso ai medici di medicina generale operanti sul territorio comunale, secondo i consueti orari di ambulatorio. Questa soluzione, consolidata negli anni, permette di distribuire il carico assistenziale e di valorizzare le risorse mediche locali, offrendo una risposta personalizzata e di prossimità.L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di accoglienza turistica, mirata a rendere San Salvo una destinazione sicura e piacevole, dove il benessere dei visitatori è una priorità. La disponibilità di un servizio sanitario dedicato non solo contribuisce alla sicurezza, ma rafforza anche l’immagine di una comunità attenta e responsabile.L’amministrazione comunale esprime profonda gratitudine alla Direzione Generale della ASL per la conferma di questo servizio essenziale, un investimento nella qualità della vita e nel turismo sostenibile che contribuisce a valorizzare il patrimonio naturale e culturale di San Salvo, con particolare riferimento alla sua rinomata spiaggia, meta di visitatori provenienti da tutto il territorio nazionale. Si tratta di un segnale tangibile dell’impegno congiunto tra istituzioni locali e sanitarie per offrire un’esperienza di vacanza serena e sicura.