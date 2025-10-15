Sanità abruzzese: tempi d’attesa sotto controllo, appello alla responsabilità

La sanità abruzzese, e in particolare quella della provincia di Chieti, si trova di fronte a una sfida complessa: un’offerta di servizi sanitari robusta, la più ampia tra le ASL regionali, che fatica a contenere una domanda in costante crescita, generando inevitabili tempi di attesa per prestazioni programmate.

La Direzione Aziendale, guidata dal Direttore Generale Mauro Palmieri, ha quindi deciso di intervenire con una strategia mirata a ridurre drasticamente queste attese, fissando un limite massimo di sei mesi per tutte le prestazioni programmate.

L’iniziativa si accompagna a un investimento economico significativo, pari a 130.000 euro, destinato a potenziare l’offerta con sedute aggiuntive, incluse quelle programmate nel fine settimana, riconoscendo la crescente necessità di accessibilità e tempestività.

Il paradosso, come sottolinea Palmieri, risiede nel fatto che l’ampliamento dell’offerta genera una risposta amplificata nella domanda, creando un circolo vizioso in cui l’aumento delle prestazioni disponibili si traduce in un aumento delle richieste e, conseguentemente, in un allungamento dei tempi di attesa.

I dati relativi al primo semestre dell’anno evidenziano la portata del fenomeno: Chieti ha registrato 170.000 prescrizioni, superando significativamente Pescara (142.000), L’Aquila (90.000) e Teramo (89.000).

Questo dato non riflette unicamente la maggiore popolazione residente nella provincia, ma anche l’erogazione di prestazioni sanitarie a favore di utenti provenienti da altre ASL: il 29% per gli aquilani, il 18% per i pescaresi e il 23% per i teramani.

Si tratta di una forma di solidarietà sanitaria che, tuttavia, accentua il carico di lavoro e contribuisce all’allungamento delle attese.

Nonostante le difficoltà, l’impegno del personale sanitario ha permesso di riallineare i tempi di attesa entro i limiti previsti dal Piano Nazionale, con un focus particolare sulle prestazioni programmate, dove il ritardo era più accentuato.

L’analisi dei dati relativi alle diverse classi di priorità rivela un quadro differenziato: il 97% delle prescrizioni urgenti, l’89% di quelle brevi e l’81% di quelle differite sono state soddisfatte nei tempi previsti, dimostrando l’efficacia del sistema nella gestione delle emergenze e delle necessità più impellenti.

Il responsabile del Governo liste d’attesa e sistemi di prenotazione, Giuseppe Vitolla, sottolinea che, pur riconoscendo la difficoltà di fornire immediatamente un appuntamento entro i termini, è importante che l’utente accetti la prima disponibilità offerta.

All’interno dell’organizzazione, sono attivati percorsi di tutela che consentono di riprogrammare l’appuntamento in anticipo, sfruttando le rinunce e le disdette che si verificano quotidianamente.

Questo sistema, di fatto, si basa sulla responsabilità civica dei pazienti che, annullando un appuntamento non più necessario, liberano un posto per un altro utente.

La Direzione Aziendale non esita a definire questo gesto come “atto di civiltà”, e lancia un appello a tutti i pazienti: annullare un appuntamento senza preavviso non solo danneggia altri cittadini, ma rappresenta una perdita di risorse e un ostacolo alla corretta gestione del sistema sanitario.

La disdetta responsabile, al contrario, è un atto di partecipazione e un contributo alla collettività, un gesto che, se praticato da tutti, potrebbe portare a una soddisfazione del 100% delle richieste nei tempi previsti.

Si tratta di un invito a una maggiore consapevolezza e responsabilità, perché la salute è un bene comune che richiede l’impegno di tutti.