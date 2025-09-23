Sanità Abruzzo: Consiglio Regionale affronta il deficit e cerca soluzioni.

Il Consiglio Regionale dell’Abruzzo ha fissato per il 30 settembre, alle ore 15:00, una sessione plenaria presso il Palazzo dell’Emiciclo, sede istituzionale dell’Aquila.

La decisione, frutto di un’attenta concertazione tra i capigruppo consiliari, è stata ratificata durante una conferenza presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri.

La discussione, pur focalizzata sull’organizzazione logistica della seduta, ha inevitabilmente messo in luce le pressanti questioni che gravano sull’economia regionale.

Un elemento cruciale, e fonte di notevole preoccupazione, è rappresentato dalla situazione finanziaria del sistema sanitario abruzzese.

L’elevato deficit accumulato e le sue ripercussioni sul bilancio complessivo della Regione richiedono un’analisi approfondita e l’adozione di misure correttive mirate.

L’assenza, pur giustificata da impegni inderogabili, dell’Assessore Regionale al Bilancio, Mario Quaglieri, durante la conferenza dei capigruppo, ha evidenziato la delicatezza del momento.

L’esponente di Fratelli d’Italia era impegnato in una riunione nazionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), testimonianza dell’importanza di un coordinamento a livello nazionale per affrontare le sfide comuni che investono le amministrazioni locali e regionali.

La sessione del 30 settembre si preannuncia, pertanto, come un’occasione fondamentale per il Consiglio Regionale di affrontare, con rigore e responsabilità, le problematiche finanziarie che affliggono la sanità abruzzese e di definire le strategie per garantire la sostenibilità del servizio sanitario regionale.

La discussione si concentrerà non solo sull’analisi delle cause del deficit, ma anche sulla ricerca di soluzioni innovative, che possano coinvolgere tutti gli attori del territorio, dalla sanità pubblica alla sanità privata, dalle associazioni di volontariato alle imprese locali.

Inoltre, la sessione offrirà l’opportunità di valutare l’impatto delle politiche regionali in materia di assistenza sanitaria, considerando le esigenze emergenti della popolazione abruzzese e le sfide poste dall’evoluzione demografica e tecnologica.

Si prevedono interventi dei consiglieri regionali, con proposte concrete volte a ottimizzare l’allocazione delle risorse, migliorare l’efficienza dei servizi e rafforzare la prevenzione delle malattie.

Il Consiglio Regionale, consapevole del ruolo cruciale che riveste nel garantire il benessere dei cittadini abruzzesi, si impegna a promuovere un dibattito costruttivo e trasparente, volto a trovare soluzioni condivise e durature, capaci di affrontare le sfide del futuro e di garantire un sistema sanitario pubblico efficiente, equo e accessibile a tutti.