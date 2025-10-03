Sanità Alto Vastese: Riorganizzazione 118 per un accesso più rapido

Nell’ambito di un rinnovato sforzo per garantire un accesso equo e tempestivo all’assistenza sanitaria nelle aree interne dell’Alto Vastese, la ASL Lanciano Vasto Chieti ha implementato una riorganizzazione strategica della rete di emergenza.

L’iniziativa mira a superare le sfide poste dalla conformazione geografica complessa e dalla carenza di risorse umane, rafforzando la resilienza del sistema sanitario locale.

Un pilastro fondamentale di questa riorganizzazione è l’attivazione di una postazione 118 medicalizzata diurna a Castiglione Messer Marino, dotata di un’ambulanza medicalizzata H12.

Per assicurare una copertura continua, è stata inoltre introdotta un’ambulanza infermieristica H12 operante nelle ore notturne, con l’impegno di introdurre entro l’anno un’automedica H12, ampliando così a tre i mezzi di soccorso a disposizione.

Parallelamente, a Gissi, è stata consolidata la presenza medica H24, attraverso un servizio che prevede un’ambulanza medicalizzata durante il giorno e un’ambulanza infermieristica e un’automedica durante la notte, estendendo la copertura anche a Castiglione e alle aree circostanti.

Il mantenimento delle ambulanze infermieristiche di soccorso avanzato a Carunchio (notturna) e Torrebruna (diurna) assicura un ulteriore livello di supporto e rapidità d’intervento.

È importante sottolineare che, in aggiunta a queste risorse locali, le ambulanze medicalizzate di Vasto e l’ambulanza infermieristica avanzata di San Salvo continueranno a intervenire nei Comuni dell’entroterra, garantendo una rete di supporto integrata.

Il Direttore Generale della ASL, Mauro Palmieri, ha sottolineato l’importanza di questo intervento come un adempimento degli impegni assunti con gli amministratori delle Aree Interne, ribadendo il principio fondamentale di equità che deve guidare la sanità pubblica e tradursi in una reale garanzia del diritto alla salute per tutti i cittadini.

La riorganizzazione è frutto di un intenso lavoro di ottimizzazione, considerando le persistenti difficoltà legate alla carenza di personale medico specializzato, una problematica che richiede un’attenzione costante e una gestione proattiva.

Il Direttore del Dipartimento, Emmanuele Tafuri, ha evidenziato il ruolo cruciale dell’integrazione tra ospedale e territorio come elemento chiave per superare le criticità.

L’impegno e la disponibilità del personale medico hanno permesso di fornire risposte concrete alla popolazione dell’Alto Vastese.

Parallelamente, si investe nella formazione continua di medici e infermieri, attraverso corsi specialistici e l’attivazione di protocolli infermieristici avanzati.

Questi protocolli, sempre sotto la supervisione della Centrale Operativa 118, consentono la somministrazione di farmaci e una gestione più rapida delle emergenze, ottimizzando i tempi di intervento e migliorando l’assistenza offerta.

L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso un sistema sanitario più resiliente e accessibile per le comunità dell’entroterra.