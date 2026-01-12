Sanità Aquila: 1,1 Milioni per Riforma e Nuovo Ospedale

L’Aquila si appresta a intraprendere un percorso di profonda trasformazione del suo sistema sanitario, sostenuto da un significativo stanziamento nazionale di circa 1,1 milioni di euro inserito nella recente Legge di Bilancio.

L’intervento, delineato in dettaglio durante una conferenza stampa, mira a risanare non solo le infrastrutture esistenti ma anche a consolidare il capitale umano e a proiettare la sanità aquilana verso un futuro di maggiore efficienza e accessibilità.

Al centro del piano vi è la riqualificazione graduale e funzionale dell’attuale “San Salvatore”, un processo articolato in lotti che inizierà con l’ottimizzazione del pronto soccorso, fulcro nevralgico dell’accoglienza e del primo intervento.

Parallelamente, si prevede un ampliamento sostanziale delle aree di parcheggio, con la creazione di centinaia di nuovi posti auto per decongestionare l’accesso alle strutture e migliorare l’esperienza dei pazienti e dei visitatori.

Un aspetto cruciale dell’iniziativa è la stabilizzazione dei 150 operatori sanitari precari che operano all’interno della Asl provinciale.

Questo intervento, oltre a garantire continuità operativa e a ridurre l’incertezza per il personale, contribuirà a rafforzare la programmazione a lungo termine e a migliorare la qualità del servizio offerto.

La valorizzazione del capitale umano, infatti, si configura come elemento imprescindibile per un sistema sanitario moderno e resiliente.

La Legge di Bilancio include anche risorse dedicate al trasferimento strategico dell’angiografo, un dispositivo cruciale per la diagnosi e il trattamento di patologie cardiovascolari.

Il posizionamento in una location più accessibile e funzionale permetterà di ridurre i tempi di attesa e di ottimizzare l’impiego delle risorse, con un impatto diretto sulla salute e sulla sopravvivenza dei pazienti.

L’elemento più ambizioso del piano è, senza dubbio, la progettazione di un nuovo ospedale, realizzato a lotti funzionali e mantenendo l’architettura a padiglioni del “San Salvatore”.

Questo approccio modulare consente di realizzare le nuove strutture in modo graduale, minimizzando l’impatto sulle attività sanitarie in corso e adattando il progetto alle mutevoli esigenze del territorio.

Il progetto si avvale del forte sostegno del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, e dell’Assessorato regionale abruzzese, che si sono impegnati a stanziare i fondi necessari nell’ambito dell’ex articolo 20 dedicato all’edilizia sanitaria.

Questo impegno congiunto testimonia l’importanza strategica che il Governo e la Regione attribuiscono alla sanità aquilana.

L’insieme di queste misure rappresenta un investimento significativo per il futuro del sistema sanitario dell’Aquila, con l’obiettivo di offrire una risposta più efficace e accessibile alle esigenze di salute della popolazione, superando le criticità emerse negli anni e proiettando la sanità locale verso standard di eccellenza.