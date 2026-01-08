Sanità Molise: Sindaci in campo per salvare il sistema

La crescente fragilità del sistema sanitario molisano richiede un’azione coordinata e risolutiva, un tema centrale che animerà la prossima Conferenza dei Sindaci, presieduta da Daniele Saia.

L’incontro, frutto di un ampio confronto con i primi cittadini di numerosi comuni molisani, si prefigge di affrontare questioni critiche che minacciano l’accessibilità e la qualità dei servizi sanitari, con particolare attenzione alla salvaguardia delle strutture territoriali.

La situazione di emergenza è stata esacerbata dalla prospettiva di ulteriori ridimensionamenti del servizio sanitario regionale, come delineato nel Piano Operativo 2025-2027, che rischia di compromettere la funzionalità di presidi essenziali.

Questo scenario ha visto il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, protagoniste di una forma di protesta civica senza precedenti: un sit-in prolungato davanti all’ospedale “Veneziale”, testimonianza tangibile della crescente preoccupazione e della volontà di mobilitazione della comunità locale.

Il gesto simbolico di Castrataro ha suscitato ampia adesione e solidarietà da parte dei colleghi sindaci, sottolineando la condivisione di una visione comune per la difesa della sanità pubblica.

Il confronto con i vertici dell’ASReM, a cui Castrataro ha partecipato, ha fornito l’opportunità di proporre soluzioni immediate per alleviare la pressione sui reparti più critici, in particolare il Pronto Soccorso, afflitto da una cronica carenza di personale medico.

Le proposte avanzate mirano a implementare misure strutturali per garantire la sostenibilità del sistema, affrontando le cause profonde della carenza di risorse umane e la dislocazione dei servizi.

La Conferenza dei Sindaci si pone l’obiettivo di elaborare un piano d’azione strategico che affronti in modo organico le seguenti priorità:* Superamento del Commissariamento: Richiesta formale di un ritorno alla gestione ordinaria del sistema sanitario, assicurando al contempo la continuità dei miglioramenti apportati durante il periodo di commissariamento.

* Risanamento del Debito Sanitario: Definizione di un piano pluriennale per l’azzeramento del debito, con l’individuazione di fonti di finanziamento alternative e la revisione delle procedure di spesa.

* Riorganizzazione della Rete Ospedaliera: Modifica del Decreto Ministeriale 70, al fine di garantire la presenza di un Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) di primo livello in ogni capoluogo di provincia, assicurando la necessaria copertura territoriale.

* Incentivi per il Personale Sanitario: Implementazione di misure incentivanti, economiche e di carriera, volte ad attrarre e trattenere professionisti sanitari, in particolare nelle aree interne e marginali della regione.

La mobilitazione del sindaco Castrataro rappresenta un monito e un appello alla responsabilità delle istituzioni.

La tenda rimarrà al suo posto, a simboleggiare la vigilanza e l’impegno della comunità, finché non saranno percepiti cambiamenti concreti e duraturi che testimonino un reale impegno per la salvaguardia della sanità pubblica molisana.

La Conferenza dei Sindaci si propone di tradurre questo impegno in azioni concrete, per garantire un futuro sostenibile e accessibile al sistema sanitario regionale.