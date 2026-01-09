Sant’Egidio alla Vibrata: Esplosione Devastante, Anziano in Pericolo

Un drammatico evento ha scosso Sant’Egidio alla Vibrata, in Abruzzo, dove un’esplosione devastante ha colpito una palazzina residenziale in viale Marche.

La tragedia, verificatasi poco prima delle ore 20:00, è il risultato di una fuga di gas, innescata da un incidente durante i lavori di posa della fibra ottica, un’infrastruttura volta a modernizzare la connettività nella regione.

La concomitanza di interventi infrastrutturali in un’area già precedentemente identificata come potenzialmente a rischio sottolinea una complessa problematica di gestione del territorio e della sicurezza pubblica.

L’anziano ferito, gravemente ustionato su volto, mani e testa, è stato immediatamente trasportato all’ospedale Mazzini di Teramo, dove lotta per la vita.

La sua condizione critica è un tragico monito sui pericoli insiti in incidenti di questa natura.

Parallelamente, un giovane disabile, residente nel piano sottostante quello dell’esplosione, è stato soccorso e si è rivelato fortunatamente illeso, una nota di speranza in un quadro altrimenti cupo.

L’Anas ha prontamente interrotto la viabilità, chiudendo un tratto di circa un chilometro della statale 259 per garantire la sicurezza dei soccorritori e prevenire ulteriori rischi.

L’intervento tempestivo dell’Enel, che ha disconnesso l’alimentazione elettrica in cinque isolati, ha contribuito a mitigare il pericolo di nuove esplosioni e a facilitare le operazioni di messa in sicurezza.

Il sindaco Annunzio Amatucci ha attivato il Centro Operativo Comunale, un’unità di risposta strategica per coordinare le attività di emergenza e fornire assistenza alle famiglie evacuate precauzionalmente dalle abitazioni limitrofe all’area interessata.

La dispersione del gas, una volta liberato, ha seguito la rete fognaria, infiltrandosi nelle abitazioni e raggiungendo la palazzina epicentro dell’esplosione, ampliando significativamente il raggio d’azione della tragedia.

L’evento solleva interrogativi cruciali sulla pianificazione urbana, sulla sicurezza dei lavori di infrastrutturazione e sull’importanza di una valutazione accurata dei rischi ambientali.

L’incidente evidenzia la necessità di protocolli di sicurezza più rigorosi e di una comunicazione trasparente con la comunità in relazione a interventi che possono avere un impatto diretto sulla vita delle persone.

La ricostruzione degli eventi è in corso, con l’obiettivo di accertare le responsabilità e prevenire il ripetersi di simili tragedie.

La comunità è chiamata a confrontarsi con un momento di profondo dolore e a sostenere le famiglie colpite, mentre la regione affronta le sfide della ricostruzione e della riflessione sulle lezioni apprese.