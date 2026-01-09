Sant’Egidio, esplosione e paura: uomo grave, comunità scossa.

La comunità di Sant’Egidio alla Vibrata, nel teramano, è ancora scossa da una notte di angoscia e apprensione, culminata in un drammatico evento che ha messo a dura prova la resilienza del tessuto sociale.

Un’esplosione, innescata dalla rottura di una condotta del metano durante operazioni di posa della fibra ottica, ha devastato un’abitazione e generato un’emergenza che ha richiesto un intervento coordinato e tempestivo.

L’uomo di 47 anni, proprietario dell’abitazione coinvolta, versa in condizioni serie ma stabili presso l’ospedale Mazzini.

Le lesioni, di severa gravità, hanno interessato principalmente mani, volto e testa, con ustioni di terzo grado che richiedono un percorso di cura complesso e specialistico.

La prognosi, al momento, rimane riservata, e si valuta attentamente la possibilità di un trasferimento in un centro ustioni di riferimento per il Centro-Sud, al fine di garantire al paziente l’assistenza più avanzata e mirata.

L’evento ha innescato una reazione a catena che ha coinvolto l’intera comunità.

La fuga di gas, incontrollata, ha determinato un immediato protocollo di evacuazione per numerosi nuclei familiari, spaventati dal rischio di ulteriori esplosioni.

Il sindaco, Annunzio Amatucci, ha prontamente messo a disposizione la sala consiliare, offrendo un rifugio sicuro e confortevole per coloro che si sono trovati senza una sistemazione alternativa.

L’intervento dei tecnici di Italgas e dei vigili del fuoco si è rivelato cruciale per domare l’emergenza.

Con scrupolosa attenzione, hanno setacciato l’area, individuando e neutralizzando sacche di gas potenzialmente pericolose, in particolare all’interno di servizi igienici e lungo la rete fognaria.

Quest’ultima, paradossalmente, si è rivelata il vettore inatteso della fuga, facilitando la dispersione del metano dalla condotta danneggiata fino a raggiungere l’abitazione epicentro dell’esplosione, distante circa 500 metri dal punto della rottura.

La riparazione della condotta è stata eseguita con la massima urgenza, mentre l’Enel ha provveduto a ripristinare l’erogazione elettrica, precedentemente sospesa in via precauzionale.

L’episodio solleva interrogativi importanti sulla sicurezza delle infrastrutture sotterranee, sull’importanza di una pianificazione accurata dei lavori di manutenzione e posa di nuove linee, e sull’impatto di tali interventi sulla sicurezza della popolazione.

La comunità ora guarda al futuro con un misto di sollievo e preoccupazione, sperando in un rapido recupero per l’uomo ferito e auspicando che l’episodio possa fungere da monito per prevenire simili tragedie.