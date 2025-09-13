domenica 14 Settembre 2025
16.8 C
Comune di L'Aquila
L’Aquila Cronaca

Sant’Eusanio Forconese: Laboratorio per la Ricostruzione Post-Sismica

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Sant’Eusanio Forconese, un piccolo borgo abruzzese marchiato dalla memoria sismica, si configura sempre più come un eccezionale banco di prova per approcci innovativi nella ricostruzione post-disastro.

L’appuntamento di ‘Missione sul Campo’, dal 18 al 20 settembre, incarna questo impegno, trasformando il paese in un punto di convergenza tra competenze accademiche, ricerca avanzata e pratiche consolidate provenienti da Italia, Francia e Belgio.

L’iniziativa, un tessuto complesso intessuto dalla cooperazione tra Afps, Afpcnt, Usrc, il Comune di Sant’Eusanio Forconese, l’Università Federico II di Napoli, il progetto Grins-PE9 e il consorzio ReLuis, mira a catalizzare la condivisione di conoscenze cruciali in ambiti che spaziano dalla prevenzione del rischio sismico alla gestione dell’emergenza e alla rigenerazione urbana sostenibile.
Il programma non si limita a una mera discussione teorica.

Prevede un itinerario strutturato, che include una visita approfondita all’Aquila, il cuore pulsante del territorio colpito, e sopralluoghi mirati in altri comuni del cratere sismico, offrendo una visione d’insieme delle sfide e delle soluzioni implementate.

Il fulcro dell’evento è rappresentato da una tavola rotonda di alto livello, ospitata nel suggestivo Monastero di San Colombo a Barisciano, un luogo intriso di storia che si apre al dibattito sul futuro del territorio.
La missione si conclude ad Amatrice, un altro comune martoriato dal terremoto, simboleggiando la continuità dell’impegno e della solidarietà.
L’aspetto più significativo emerso durante la preparazione dell’evento è la notevole capacità della comunità locale di Sant’Eusanio Forconese di metabolizzare l’esperienza traumatica del terremoto, trasformando il dolore e la perdita in un patrimonio di conoscenza e buone pratiche.
Questa resilienza e proattività sono state alimentate e supportate da un’azione amministrativa lungimirante e collaborativa.
Giovangiuseppe Vannelli, architetto e ricercatore dell’Università Federico II di Napoli, sottolinea con particolare enfasi il ruolo determinante del sindaco Deborah Visconti e dell’ingegner Raffaello Fico dell’Usrc, descrivendoli come interlocutori eccezionali, capaci di favorire un’apertura incondizionata del territorio alla ricerca scientifica e alla collaborazione internazionale.

Questa sinergia tra competenza accademica, impegno civile e iniziativa pubblica si configura come un modello virtuoso, capace di ispirare e guidare gli interventi di ricostruzione e riqualificazione in altre aree fragili e vulnerabili, non solo in Italia, ma anche a livello globale, promuovendo un approccio olistico e partecipativo che mette al centro le persone e il loro benessere.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved