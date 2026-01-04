Scanno, un Debito d’Onore: Storia di Coraggio e Gratitudine tra Due Mondi

Un Ponte di Gratitudine: Scanno, Anni ’40 e un Debito Morale TramandatoUn viaggio generazionale, un gesto di profonda umanità che si concretizza a distanza di decenni: la famiglia Greenstadt, originaria di Portland, Oregon, ha recentemente concluso un percorso iniziato ottantatré anni fa, un viaggio alla ricerca dei discendenti di una donna che, in un momento cruciale della storia italiana, fu un faro di speranza per i loro antenati.

L’occasione è stata un omaggio commovente a Serafina di Scanno, figura anonima ma determinante nella protezione di una famiglia ebraica fuggita dalle persecuzioni nazifasciste.

La vicenda si colloca nell’inverno del 1942, quando, acuendosi il clima di oppressione in Italia, una famiglia ebraica proveniente da Anzio, guidata da una donna animata da un coraggio silenzioso, decise di cercare rifugio nelle zone più remote e isolate del paese.

La scelta cadde su Scanno, un piccolo borgo abruzzese incastonato tra le montagne, con il suo lago a forma di cuore che sembra custodire segreti secolari.

La famiglia americana, armata di fotografie ingiallite e di frammenti di informazioni recuperate online, ha rivolto una richiesta d’aiuto attraverso un semplice post su Facebook.

La risposta non tardò ad arrivare, grazie all’inaspettato sostegno della comunità locale, in particolare dei Carabinieri Forestali, che si attivarono per rintracciare i parenti di Serafina.

L’incontro è stato carico di emozione.

Daniel Greenstadt, accompagnato dalla moglie e dalla figlia adolescente, ha espresso la sua profonda gratitudine ai familiari di Serafina, ormai scomparsa.

L’incontro si è concretizzato nell’apertura delle porte della casa di Carmen Del Fattore, nipote di Serafina, che ha accolto la famiglia americana con calore e rispetto.

Serafina non fu solo un’ancora di salvezza per la famiglia Greenstadt, ma anche una figura di supporto per altre personalità coinvolte in dinamiche politiche e intellettuali complesse.

Si ricorda il suo aiuto a Guido Calogero, filosofo e politico mandato al confino a Scanno, e a Carlo Azeglio Ciampi, che cercò rifugio nel paese per sfuggire alla persecuzione.

I rapporti tra Serafina e Ciampi affondavano le radici in un passato condiviso all’Università di Pisa, dove Calogero aveva insegnato alla donna.

La storia, tramandata di generazione in generazione, racconta di una fuga disperata, di un rifugio improvvisato e di un coraggio silenzioso.

“Mia nonna cercava la strada più remota”, ha raccontato Daniel, ripercorrendo le parole di sua nonna.

“Puntò il dito sulla statale 479, che porta a Scanno”.

Dopo la guerra, la famiglia ebraica, originaria in gran parte della Polonia, emigrò negli Stati Uniti.

La madre di Daniel tornò a Scanno nel 1974 per ringraziare Serafina.

Oggi, il ritorno di Daniel con la figlia rappresenta la chiusura di un cerchio, una testimonianza tangibile del potere dell’umanità e della resilienza di una comunità che ha saputo accogliere e proteggere chi era in difficoltà, lasciando un’eredità di speranza e gratitudine che si perpetua nel tempo, tra due sponde dell’oceano, unite da un gesto di straordinaria generosità.

Un monito per le generazioni future, un promemoria che la solidarietà e l’empatia sono valori universali, capaci di trascendere confini e culture.