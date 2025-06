Scav Autolinee: 75 anni di mobilità e storia nella Marsica

Cinquant’anni di evoluzione nel cuore della Marsica: Scav Autolinee, motore di mobilità e testimone del cambiamento. Giovedì 19 giugno, nella suggestiva cornice del Ristorante Napoleone, lungo l’antica Tiburtina Valeria, si celebrano settantacinque anni di storia, impegno e visione per la comunità avezzanese e l’intera provincia dell’Aquila.La nascita di Scav Autolinee nel 1975 non fu un semplice atto imprenditoriale, ma una risposta concreta a una necessità impellente: il vuoto lasciato dalla precedente azienda “Coma” e la conseguente interruzione del servizio di trasporto pubblico locale. Da allora, la cooperativa si è fatta carico di un ruolo cruciale, non solo garantendo la connessione tra i centri abitati, ma anche accompagnando attivamente la trasformazione socio-economica e ambientale del territorio marsicano. Il percorso di Scav è un affresco vivido delle dinamiche locali. Dalle corse quotidiane che collegavano il centro urbano alle aree industriali, cruciali per lo sviluppo economico, all’introduzione di servizi dedicati alla mobilità di persone con disabilità, dimostrando un’attenzione costante alle esigenze specifiche della comunità. Oggi, la cooperativa guarda al futuro con progetti all’avanguardia, orientati alla sostenibilità ambientale e all’innovazione tecnologica, come testimonia la presentazione del progetto “Leti Smart”, un’iniziativa che mira a ottimizzare la gestione del servizio attraverso soluzioni digitali avanzate.La cerimonia, a partire dalle ore 17 (registrazione degli ospiti dalle 16:30), vedrà la partecipazione di autorità locali, dipendenti e cittadini, a sottolineare il profondo legame tra la cooperativa e il territorio. Interverranno il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, gli assessori regionali Umberto De Annuntiis e Mario Quaglieri, il consigliere regionale Massimo Verrecchia e l’assessore comunale Iride Cosimati. Guglielmo Rocchi, presidente di Scav, ripercorrerà i traguardi raggiunti, evidenziando l’importanza della collaborazione e della visione strategica che hanno guidato la crescita della cooperativa. Un’analisi approfondita dei nuovi contratti di servizio, in costante evoluzione per rispondere alle esigenze di Regione Abruzzo, Comuni e aziende, sarà offerta da Mauro Mariani, dirigente comunale ai trasporti.L’evento culminerà con il riconoscimento formale ai fondatori, custodi della memoria e dello spirito pionieristico che hanno animato la nascita di Scav. Un momento di condivisione e celebrazione, con un aperitivo, un angolo stampa dedicato e un brindisi finale, offrirà l’opportunità di rinsaldare i legami tra la cooperativa e la comunità, proiettando lo sguardo verso un futuro di mobilità sostenibile, inclusiva e al servizio del territorio. Il tutto, in un contesto di riflessione sul ruolo imprescindibile del trasporto pubblico nell’economia e nella qualità della vita della Marsica.