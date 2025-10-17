Sciopero a Pescara: Igiene Ambientale in Piazza per il CCNL

Questa mattina a Pescara, una significativa mobilitazione regionale ha visto i lavoratori del comparto dell’igiene ambientale concentrarsi di fronte alla Prefettura, esprimendo con forza le proprie rivendicazioni per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

L’azione, parte di uno sciopero nazionale, ha visto la partecipazione di aderenti alle principali sigle sindacali: CGIL, CISL, UIL e FIADEL, a testimonianza dell’ampia rappresentatività del disagio.

Il cuore della protesta risiede nella stagnazione del CCNL, fermo a dicembre 2024, e nella fruttuosità mancante dei tentativi di negoziazione con le organizzazioni datoriali.

Massimo Di Giovanni, esponente CGIL, ha sottolineato come la proposta sindacale, incentrata su una revisione salariale adeguata, un potenziamento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, una gestione più equa delle turnazioni per i lavoratori over 55 e una classificazione del personale più precisa, sia risultata inascoltata.

Anche la procedura di raffreddamento, formalmente richiesta al Ministero, non ha prodotto risultati concreti, rendendo lo sciopero l’unica opzione per far sentire la voce dei lavoratori.

Andrea Mascitti, della CISL, ha ampliato il quadro, evidenziando come la richiesta non si limiti ad una mera revisione retributiva.

Si tratta, infatti, di una necessità di riconoscimento del valore cruciale del settore dell’igiene ambientale, un comparto che, purtroppo, spesso non riceve l’attenzione che merita.

Durante periodi di emergenza nazionale, come quello vissuto durante la pandemia di COVID-19, i lavoratori di questo settore hanno continuato a fornire servizi essenziali, garantendo la salute pubblica e la continuità operativa delle comunità, spesso a costo di un notevole sacrificio personale.

La loro dedizione e il loro contributo meritano un adeguato riconoscimento attraverso un contratto equo e dignitoso.

Lucia Ciurlino, rappresentante FIADEL, ha concluso il quadro con una dichiarazione ferma: l’accettazione di un rinnovo contrattuale a condizioni peggiorative è impensabile.

Lo sciopero rappresenta un segnale forte e inequivocabile indirizzato alle controparti datoriali, volto a quantificare l’importanza che i lavoratori attribuiscono alla tutela dei propri diritti e alla salvaguardia del contratto di lavoro, elemento fondamentale per garantire stabilità, dignità e sicurezza professionale.

Il CCNL non è un mero documento burocratico, ma il pilastro su cui si fonda il rapporto di lavoro e la tutela dei diritti dei lavoratori.

La mobilitazione odierna è una chiara espressione di questa consapevolezza e un monito per le parti datoriali affinché prendano in seria considerazione le istanze sindacali e procedano a una negoziazione costruttiva e orientata al risultato.